Iniziativa della Lega sulla sicurezza a Fucecchio: gli 8 punti distribuiti al mnercato

"Non c'è libertà senza sicurezza". Con questo slogan la sezione comunale della Lega Toscana Salvini Premier di Fucecchio, guidata da Marco Cordone, annuncia per domani, mercoledì 5 novembre 2025, un’iniziativa dedicata ai temi della sicurezza pubblica. Dalle 9.30 alle 13, in piazza XX Settembre durante il mercato settimanale, verranno distribuite copie del manifesto in otto punti elaborato dal partito per affrontare le criticità del territorio.

"Vogliamo far conoscere alla cittadinanza le nostre proposte per la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini - spiega Cordone, anche vicesegretario provinciale vicario del Carroccio -. Negli ultimi mesi Fucecchio ha registrato numerosi episodi che destano preoccupazione. Le nostre linee guida, pensate per il territorio comunale, sono applicabili in tutti i Comuni, in particolare nell’Empolese Valdelsa".

Il documento, intitolato 8 punti per la sicurezza, propone una serie di misure che spaziano dalla "tolleranza zero" verso chi delinque alla richiesta di maggiori risorse per le forze dell’ordine locali. Tra le proposte anche il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, il contrasto allo spaccio di droga – con un riferimento specifico alla zona delle Cerbaie e alle piazze cittadine – e l’aumento degli organici della polizia municipale.

La Lega rilancia inoltre la richiesta di istituire a Fucecchio una Tenenza dei Carabinieri dedicata esclusivamente al territorio comunale e ribadisce la necessità di un Centro per il Rimpatrio in Toscana per gli immigrati irregolari autori di reati. Il manifesto affronta anche il tema delle strutture sanitarie per soggetti considerati socialmente pericolosi e non imputabili, sollecitando una maggiore presenza della polizia penitenziaria nelle REMS regionali.

Fonte: LEGA SALVINI PREMIER SEZIONE COMUNALE DI FUCECCHIO

