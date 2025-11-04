La Perla riapre le porte: a Empoli nasce la redazione locale di Scomodo

Dal 6 novembre l’ex cinema di via dei Neri torna a vivere con 'Lavori in corso', un progetto partecipativo per restituire lo spazio alla comunità

Dopo anni di silenzio e serrande abbassate, l’ex cinema La Perla, in via dei Neri 5 a Empoli, torna finalmente ad aprire le porte. Dal 6 novembre, lo spazio rinasce come sede della redazione locale di Scomodo, il progetto editoriale e culturale nato a Roma e diffuso in tutta Italia, che punta a creare luoghi di incontro e partecipazione dal basso.

Dalle 18, lo spazio sarà aperto a chiunque voglia contribuire al progetto 'Lavori in corso', pensato per rendere possibile la rinascita de La Perla attraverso un percorso collettivo e condiviso, costruito passo dopo passo insieme alla comunità.

L’evento sarà accompagnato da musica live, un’apericena a cura di Laboratorio Doppiozero e dal DJ set di Spot Sunday, per concludere la serata in un clima di festa e partecipazione.

 

