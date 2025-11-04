L'empolese Pellemoda tra le imprese “Best Performer” della Toscana

Pellemoda è stata inserita tra le 1.000 imprese “Best Performer” della Toscana, prestigioso riconoscimento assegnato da ItalyPost.it alle aziende che si distinguono per solidità economica, capacità di innovazione e performance di crescita nel medio-lungo periodo.

L’analisi condotta da ItalyPost, in collaborazione con il Corriere della Sera, ha preso in esame fatturato, redditività, sostenibilità finanziaria e qualità della gestione aziendale: parametri che avevano confermato Pellemoda come uno degli attori più virtuosi del panorama imprenditoriale toscano.

Il progetto “Le 1.000 imprese Best Performer” ha analizzato anche quest’anno lo stato di salute del tessuto imprenditoriale in 20 province e regioni italiane, con l’obiettivo di offrire, edizione dopo edizione, una fotografia aggiornata delle imprese maggiormente consolidate sul mercato e radicate nel territorio. Si è trattato di un’iniziativa volta a valorizzare quelle aziende che rappresentano con forza e coerenza il legame con le proprie origini, i propri valori e il territorio di appartenenza.

“Questo premio ha rappresentato una tappa significativa nel nostro percorso. È stato il riconoscimento dell’impegno quotidiano del nostro team, della fiducia dei nostri partner e della capacità di rinnovarci restando fedeli alla nostra tradizione”, ha dichiarato Azzurra Morelli, CEO di Pellemoda.

Fondata a Vinci nel 1979, Pellemoda si è affermata come un’eccellenza toscana specializzata nella produzione di abbigliamento in pelle per i brand del lusso, capace di coniugare artigianalità, innovazione e sostenibilità. Questo riconoscimento ha confermato la capacità dell’azienda di crescere in modo sostenibile, mantenendo salde le proprie radici e investendo in persone, tecnologia e qualità.

Fonte: Ufficio stampa

