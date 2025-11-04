Addio a Loriano Bagnoli, patron della Sammontana. Oggi i funerali alla Collegiata di Empoli

Grande via vai in via Tosco-Romagnola, allo stabilimento Sammontana, per il saluto a Loriano Bagnoli, presidente e patron del colosso dei gelati, scomparso all'età di 86 anni. Fondatore insieme ai fratelli Renzo e Sergio, ha scritto una pagina storica dell’imprenditoria empolese e italiana. Per l’occasione, la strada in direzione Montelupo è stata chiusa, dove per l'occasione è stata allestita la sala del commiato.

I funerali si terranno oggi alle 15.30 nella Collegiata di Sant’Andrea, nel centro storico di Empoli.

