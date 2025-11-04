Due ospiti d'eccezione al minibasket Pool Use: Cremonini e Regis sul parquet della palestra Lazzeri

Due ospiti d’eccezione e un pomeriggio da ricordare, con i gruppi minibasket di Pool Use sul parquet della palestra Lazzeri. Domani, mercoledi 5 novembre, andrà in scena un’altra tappa del progetto “Camminare insieme”, un’occasione d’incontro fra il settore nazionale minibasket e scuola della Fip con le società sportiva, i bambini, gli istruttori, i dirigenti e le famiglie.

Il responsabile nazionale minibasket, Maurizio Cremonini, assieme a Roberta Regis, componente dello staff tecnico federale, saranno ospiti della A.S.D. Pool Use di Empoli, rappresentata da Emanuela Lora in qualità di responsabile minibasket della società. Cremonini e Regis incontreranno tre gruppi di allenamento categorie Gazzelle e Scoiattoli annate 2017/2018, dalle 17 alle 19.30.

Una giornata di grandi stimoli e tanto divertimento, con un messaggio fondamentale da dare ai bambini e alle famiglie: l’importanza del ruolo educativo demandato agli istruttori di minibasket e alle società sportive di pallacanestro, che rivestono un ruolo di primo piano nella crescita e nella formazione dei più piccoli, cittadini del futuro.

"Sarà un grande onore ospitare i due tecnici federali Maurizio e Roberta - dice Emanuela Lora - che ho il piacere di trovare ogni anno al master per istruttori nazionali di fine agosto e con Maurizio Cremonini ho iniziato la mia avventura come professionista lavorando insieme nella Real Basket di Brescia ormai 25 anni fa".

A fine allenamento, insieme agli stessi istruttori, è in programma un incontro di approfondimento e riflessione con gli Istruttori dei diversi centri minibasket sulla progettazione delle attività, sulle diverse metodologie, sul ruolo di istruttore educatore. Si toccheranno diversi punti: dalla programmazione con i dirigenti all’educazione allo sport con i genitori, verranno anche presentati progetti di promozione scolastica alle istituzioni della scuola primaria e secondaria. La partecipazione è gratuita e sono invitati tutti gli istruttori Minibasket e insegnanti di motoria delle scuole primarie . Per informazioni Emanuela Lora 338/2842814 -usebasket@usebasket.it

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

