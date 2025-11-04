Mozart, Verdi e Puccini a Fucecchio con il concerto lirico 'Vespa & Classica' alla chiesa di San Bartolomeo

Lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 17.30, presso la Chiesa di San Bartolomeo di Ponte a Cappiano, si terrà un raffinato ed imperdibile Concerto Lirico organizzato dal Vespa Club 'Il Ponte Mediceo'.

Grandi protagonisti della serata saranno Sabrina Bessi (soprano) e Alessio Cioni (pianoforte), artisti e concertisti di fama internazionale, che interpreteranno celebri pagine di W. A. Mozart, G. Verdi e G. Puccini, per un pomeriggio di pura emozione tra arte, musica e tradizione.

L’evento, a ingresso gratuito, rappresenta un’occasione unica per unire la passione per la Musica Classica al fascino senza tempo della Vespa, simbolo del nostro territorio.

Le offerte libere saranno destinate alla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Ponte a Cappiano.

Info e prenotazioni: 348 7639715 (Patrizia)

Con il patrocinio del Comune di Fucecchio e della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Ponte a Cappiano.

