Paolo Hendel in scena con 'Tempi Moderni' al Teatro delle Arti

Attualità Lastra a Signa
Condividi su:
Leggi su mobile

Venerdì 7 novembre, alle ore 21.00, Paolo Hendel arriva al Teatro delle Arti con “Tempi Moderni”, il monologo scritto insieme a Marco Vicari che indaga con umorismo e intelligenza le contraddizioni della nostra epoca. Dalle teorie complottiste ai dubbi quotidiani, dalle incertezze personali alle grandi questioni collettive, Hendel accompagna il pubblico in un percorso che alterna riflessione e comicità, continuando la sua ricerca artistica intorno alla satira sociale e ai paradossi della modernità.

Lo spettacolo è arricchito dalla presenza della musica dal vivo, affidata a Michele Staino al contrabbasso e Renato Cantini alla tromba, che contribuiscono a creare un’atmosfera ironica e poetica allo stesso tempo, in dialogo costante con la parola scenica.

Prima dello spettacolo è previsto un pre-show speciale con aperitivo e buffet a cura dell’Azienda Agricola Trecento e un momento di racconto in collaborazione con Radio 3 Network.
A partire dalle ore 19.30 il microfono sarà aperto alle voci del territorio: storie, memorie e testimonianze della comunità prenderanno forma in diretta, offrendo un momento di condivisione e partecipazione prima dell’inizio dello spettacolo.
La prenotazione è consigliata.

Scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari, “Tempi Moderni” è prodotto da AGIDI.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del Teatro delle Arti e sui canali ufficiali.
Biglietti disponibili qui: https://www.ticketone.it/event/paolo-hendel-tempi-moderni-teatro-delle-arti-20692090/

Si allega il comunicato stampa ufficiale di AGIDI con tutte le informazioni dettagliate sullo spettacolo e sulla tournée.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
30 Ottobre 2025

Forte maltempo in Toscana: allagamenti a Pisa e Livorno. Sorvegliati in fiumi nel Pistoiese

Un intenso sistema temporalesco è attivo in queste ore sulle province di Livorno e Pisa, in estensione al resto del territorio, con allagamenti diffusi in entrambi i territori. Colpita anche [...]

San Miniato
Cronaca
21 Ottobre 2025

Pioggia, due incidenti e disagi in Fi-Pi-Li: oltre 3km di coda a San Miniato verso Firenze, 5km a Cascina

Mattinata complicata per gli automobilisti in Fi-Pi-Li in entrambe le direzioni, anche a causa dell'ondata di maltempo che ha congestionato al viabilità lungo la strada. Un incidente, intorno alle ore [...]

Lastra a Signa
Attualità
20 Ottobre 2025

Aperiboh a Lastra a Signa: successo per gli aperitivi a sorpresa nelle aziende del territorio

Bilancio positivo per gli Aperiboh!, gli aperitivi a sorpresa nelle colline di Lastra a Signa che per il primo anno sono stati organizzati grazie al lavoro congiunto dell’amministrazione comunale, assessorato [...]



Tutte le notizie di Lastra a Signa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina