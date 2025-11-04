Pranzo di tesseramento a Lari per 'La Rossa'

Domenica 9 novembre alle ore 12.30 al circolo arci di via Porta Fiorentina, 1 a Lari, L'Associazione La Rossa organizza il Pranzo Rosso di Tesseramento 2026.
L'iniziativa, organizzata in occasione del'inizio del tesseramento arci 2026 dell'Associazione La Rossa, prevede un pranzo ad offerta (anche opzione veg), durante il quale si alterneranno interventi di rappresentanti di lavoratori portuali di Livorno, ex-Gkn, precari dell'università di Pisa, movimenti studenteschi, No Base, sindacati di base, organizzazioni ambientaliste, femministe, transfemministe e a sostegno del popolo palestinese.
A fine pranzo si terrà l'assemblea delle socie e dei soci 2026 dell'Associazione La Rossa.
Prenotazioni entro venerdi 7/11 al 3498488204
