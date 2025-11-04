Premio internazionale di Cèramica Open Studio: 255 artisti da 23 Paesi. Ecco i 56 finalisti

L’avvio del Premio internazionale di ceramica contemporanea Open Studio, promosso nell’ambito della manifestazione Cèramica 2025, segna un importante successo per Montelupo Fiorentino, confermando la vocazione internazionale del territorio e della sua comunità artistica.
Sono 255 gli artisti che hanno presentato la propria candidatura, provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da numerosi Paesi esteri: Usa, Cina, Ungheria, Lettonia, Francia, Croazia, Bielorussia, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Cile, Brasile, Messico, Colombia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Puerto Rico, Russia, Germania, Ucraina ed Egitto.
Una dimensione internazionale che testimonia l’ampiezza e l’interesse globale verso il progetto.
Particolarmente significativa anche la presenza di giovani artisti under 35, ai quali vengono riservate specifiche categorie di premi, che rappresentano una componente vitale e innovativa del concorso: sono 86 le candidature in questa fascia d’età, e 17 i giovani selezionati tra i 56 finalisti complessivi.
Il premio è promosso e diretto dalla Fondazione Ceramica Montelupo, e prodotto con il sostegno della Regione Toscana nell'ambito del programma Toscanaincontemporanea 2025.
La selezione è stata curata da una giuria di alto profilo, composta da:
Fondazione Ceramica Montelupo
Benedetta Falteri, direttrice
Gabriele Migliori, coordinatore Scuola di Ceramica
Professionisti esterni
Christian Caliandro, storico dell'arte, critico e curatore d’arte contemporanea
Tortus (Eric Landon), artista e designer internazionale
Matteo Zauli, progettista culturale e direttore del Museo Carlo Zauli di Faenza
Il Premio Open Studio si inserisce nel programma di Cèramica 2025, dal 6 al 21 dicembre, che quest’anno si presenta in una veste rinnovata, con un calendario diffuso su tre fine settimana e una serie di iniziative che esplorano i linguaggi contemporanei della ceramica, tra arte, design e ricerca.
Tra i riconoscimenti previsti, tra i quali premi in denaro per main section e under 35, premi di residenza e produzione alla Scuola di Ceramica, menzioni e premi tecnici dei prestigiosi partner del programma (tra i quali Colorobbia Italia, CNA Firenze Metropolitana, AICC – Associazione Italiana delle Città della Ceramica, Fondazione Vittoriano Bitossi e la rivista “La Ceramica Moderna e Antica” che attribuisce un premio stampa) gli under 35 selezionati avranno la possibilità di ottenere borse di studio al 100% per la partecipazione ai workshop di Fabienne Withofs, selezionata dalla Biennale di ceramica contemporanea di Manises, ed Eric Landon (Tortus), designer e artista che svolge attività di formazione a livello internazionale, in programma durante la manifestazione.
«Il Premio Open Studio è una sfida per noi – afferma Benedetta Falteri, direttrice della Fondazione Ceramica Montelupo e del premio Open Studio – abbiamo proposto una competizione che, prima di tutto, vuole offrire un'instantanea dell'attualità della ceramica contemporanea: a Montelupo Fiorentino, un luogo dove arte, ricerca e tradizione dialogano in modo concreto e continuo da secoli. È un processo costruito nel tempo, che ha esplorato e continua ad indagare i linguaggi della contemporaneità applicati alla ceramica, attraverso i programmi di residenza artistica e le attività della Scuola di Ceramica del Centro Ceramico Sperimentale, che da pochi mesi abbiamo improntato ad una nuova governance, e che sono pronti ad accogliere nuove e stimolanti esperienze internazionali. Siamo felici ed orgogliosi della qualità e della varietà delle opere ricevute, che non sono affatto scontate per un premio alla prima edizione: la provenienza degli artisti conferma il respiro globale che la manifestazione ha saputo conquistare. Non è stato semplice per la giuria selezionare solo un quinto dei partecipanti, nei limiti previsti dal bando. Il livello delle candidature è molto alto, e dobbiamo ringraziare i giurati per avere messo a disposizione del concorso la loro straordinaria competenza e il loro impegno. Grazie soprattutto a tutti gli artisti che, generosamente e con grande qualità, hanno partecipato a questa prima edizione.».
Alle sue parole si aggiunge il commento dell’assessora alla cultura Aglaia Viviani, che sottolinea il valore strategico del premio e dell’edizione 2025 di Cèramica:
«Cèramica 2025 è una scommessa che abbiamo scelto di rilanciare con una nuova data, un nuovo formato e una nuova energia. Open Studio rappresenta una scommessa nella scommessa, e i risultati ci stanno dando ragione: abbiamo ricevuto candidature di grande valore, da nomi noti del panorama artistico e da giovani talenti emergenti. Tutto questo troverà espressione in una mostra che sarà ospitata in uno spazio inedito e simbolico per la città: l’ex Cinema Risorti, recentemente recuperato e restituito alla comunità».
Artisti finalisti per la mostra Open Studio 2025
Opere pubblicate in catalogo, stampa dicembre 2025
(Montelupo Fiorentino, Risorti – Spazio Culturale, 6-21 dicembre 2025)
(in ordine alfabetico – cognome e nome (nazionalità)
- Babic Gina (Italia), under 35
- Bartoloni Patrizio (Italia)
- Becattini Federico (Italia), under 35
- Benony Veronique (Francia)
- Biagioni Giada (Italia), under 35
- Biancalani Federico (Italia)
- Bonora Giulia (Italia)
- Bontempi Annamaria (Italia)
- Buran Elena e Chiara Marghegiani (Italia)
- Maša Bušic (Croazia- Germania)
- Buzio Martina (Italia)
- Campana Claudio (Italia), under 35
- D'Amico Fabiana (Italia)
- Da Cunha Monteiro Rebelo De Andrade Teresa (Portogallo), under 35
- Dragu Anca (Romania)
- Efros Otilia (Romania)
- Fluvi Barbara (Italia)
- Guerra Fabio (Italia)
- Lacroix Michel (Francia)
- Laycock Hetty (Italia), under 35
- Lopez Marco Josè (Spagna)
- Loram Rodionova Maria (USA), under 35
- Manfrin Elisa (Italia), under 35
- Mantengoli Marcello (Italia)
- Marinuzzi Anna e Marinuzzi Paola (Italia)
- Minotti Michela (Italia)
- Morgantini Lorella (Italia)
- Multone Arianna (Italia), under 35
- Negri Simone (Italia)
- Orlandi Paola (Italia)
- Pancino Fiorenza (Italia)
- Pennoni Ilaria (italia), under 35
- Pol Maria (Svizzera)
- Polloniato Pol (Italia)
- Provenzano Gabriele (Italia), under 35
- Raggi Luce (Italia)
- Resmini Gabriele e Pellegrino Luca (Italia)
- Sbrana Caterina e Mallegni Gabriele (Italia)
- Schanafelt Todd (USA)
- Scopa Laura (Italia)
- Segalla Giulia (Italia), under 35
- Tagusagawa Silvia (Brasile)
- Tani Serena (Italia)
- Titane Elina (Lettonia)
- Toth Magdolna Dora (Ungheria – Irlanda)
- Tramontano Sonia (Italia), under 35
- Tumiati Michela Carlotta Linda Maria (Italia)
- Trystyshnaya Vohla (Bielorussia)
- Ulivieri Marco (Italia)
- Verniani Elisa (Italia)
- Villa Matilde (Italia), under 35
- Wagner Lilas (Francia), under 35
- Walker Maria Ignacia (Cile)
- Xin Lei (Cina), under 35
- Yang Yixue (Cina), under 35
- Zambelli Lise (Francia)
I prossimi passaggi vedranno l'allestimento e l'apertura della mostra dal 6 dicembre, la pubblicazione del catalogo e la proclamazione dei vincitori, individuati dalla giuria, che avverrà il 20 dicembre presso Risorti spazio culturale, Via Baccio da Montelupo 15 alla presenza delle istituzioni, di ospiti importanti e della stampa.
Con Open Studio, Montelupo Fiorentino consolida così il proprio ruolo di laboratorio internazionale della ceramica contemporanea, proseguendo nel percorso di valorizzazione artistica e culturale che da anni caratterizza l’identità del territorio.
