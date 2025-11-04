'Prevenzione in Circolo', la camminata posturale tra Stibbio e San Romano per promuovere la prevenzione e sostenere la lotta ai tumori al seno

Sabato 8 novembre i Comuni di Montopoli in Val d'Arno e San Miniato insieme alle associazioni Astro e Non più Sola organizzano una mattinata dedicata al benessere. Un evento che punta a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella cura dei tumori e sui fattori di rischio.

"Attività fisica e corretta alimentazione – spiegano la vicesindaca di Montopoli Irene Cavallini e l’assessora allo sport del Comune di San Miniato Elena Maggiorelli – sono alla base di uno stile di vita sano. Per questo motivo, in occasione del mese dedicato alla prevenzione, abbiamo deciso di organizzare una camminata che colleghi due comuni, per fare squadra su un tema che ci riguarda da vicino come comunità. Un momento per stare insieme condividendo tempo ma anche informazioni utili per la salute di tutti e tutte. Grazie alla Podistica Capannese e all’associazione di Podismo il Ponte per la partecipazione, all’Azienda Speciale Farmacie di San Miniato e alla farmacia Civitas di Montopoli per il sostegno, alle Amiche del gomitolo per la realizzazione delle spille rosa che saranno distribuite ai partecipanti e ai circoli di Stibbio e Torre Giulia per la disponibilità".

Il ritrovo sarà a Stibbio, nel Comune di San Miniato in piazza San Bartolomeo alle 10 per una sana colazione. A seguire partirà la camminata posturale, un percorso a piedi, adatto a tutti, nella campagna tra Stibbio e San Romano. L’arrivo sarà a Torre Giulia dove è previsto il pranzo di beneficenza (Prenotazioni al numero 333 6142165). Il ricavato dell'evento sarà devoluto alle associazioni Astro e Non più sola che si occupano del sostegno alle donne in terapia per la cura dei tumori e ai loro familiari.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio stampa