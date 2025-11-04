Rapinata in strada a Stabbia, anziana portata in ospedale: indagini in corso

Rapina in strada a Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi, ai danni di un'anziana rimasta ferita dopo essere caduta a terra. È successo ieri pomeriggio, lunedì 3 novembre, e sul fatto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Empoli. Secondo una prima ricostruzione la donna stava passeggiando in via Bercilli quando è stata avvicinata da due persone sconosciute che le hanno strappato la borsa che portava a tracolla, facendola cadere a terra.

Dopo lo scippo i due malviventi sono fuggiti con la borsa, contenente portafogli ed effetti personali, facendo perdere le proprie tracce. La donna, pensionata di 73 anni, dopo l'accaduto è stata soccorsa e trasportata all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Proseguono le ricerche e le indagini dei carabinieri.

Notizie correlate