Rapinata in strada a Stabbia, anziana portata in ospedale: indagini in corso

Cronaca Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

In due le avrebbero strappato la borsa che portava a tracolla, facendola cadere a terra

Rapina in strada a Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi, ai danni di un'anziana rimasta ferita dopo essere caduta a terra. È successo ieri pomeriggio, lunedì 3 novembre, e sul fatto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Empoli. Secondo una prima ricostruzione la donna stava passeggiando in via Bercilli quando è stata avvicinata da due persone sconosciute che le hanno strappato la borsa che portava a tracolla, facendola cadere a terra.

Dopo lo scippo i due malviventi sono fuggiti con la borsa, contenente portafogli ed effetti personali, facendo perdere le proprie tracce. La donna, pensionata di 73 anni, dopo l'accaduto è stata soccorsa e trasportata all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Proseguono le ricerche e le indagini dei carabinieri.

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Cronaca
1 Novembre 2025

Maltempo, allerta per piogge nell'Empolese e nell'area del Bisenzio

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha diramato un’allerta meteo con codice giallo per la giornata di domenica 2 novembre, riguardante il rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
22 Ottobre 2025
Maltempo in Toscana

Prorogata allerta meteo, ancora piogge e vento forte in arrivo sull’Empolese Valdelsa

Prosegue l’ondata di maltempo che da mercoledì sta interessando la Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino che conferma e in parte estende le [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
20 Ottobre 2025

Allerta meteo per temporali nell'Empolese

La Protezione Civile della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valida per tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa dalla [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina