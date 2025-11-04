Santa Croce celebra il 4 novembre. Giannoni: "Celebrazione che deve ricordare tutti i caduti per l'Italia"

Politica e Opinioni Santa Croce sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Una cerimonia composta da tre momenti, la deposizione della corona al monumento ai caduti sui giardini sull'Arno, il mazzo di fiori alla cappella del cimitero in via del Castellare e le commemorazioni di Staffoli davanti alla lapide dei morti della due guerre mondiali. Una mattinata dedicata al ricordo e alla memoria dei caduti di tutte le guerre e dell'unità nazionale. Il 4 novembre di Santa Croce sull'Arno e del sindaco Roberto Giannoni è stato contraddistinto dalla sobrietà delle cerimonie come sobri sono state le poche parole dette dal sindaco ma estremamente significative. Giannoni è partito dai fatti più vicini a noi: la morte dei tre carabinieri a Castel D'Azzano in Veneto, caduti durante lo sgombero di una casa e l'esplosione che ne è seguita poche settimane fa. Poi Giannoni ha aggiunto: “Questa è una celebrazione che ci deve ricordare tutti i caduti per l'Italia, tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la patria, per l'unità nazionale e per la democrazia che abbiamo oggi, una bene prezioso soprattutto in questi anni confusi a livello globale, ma che il processo democratico di di cui i nostri militari sono parte attiva, continua a perseguire”.

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
4 Novembre 2025

A Santa Croce emergono 2000 persone sconosciute agli uffici per la posizione Imu

Sono 2000 le posizioni Imu (imposta municipale unica), la tassa sui beni immobili, che sono risultate sconosciute al comune di Santa Croce sull'Arno, dopo il controllo che negli ultimi mesi [...]

Santa Croce sull'Arno
Attualità
14 Ottobre 2025

Centrodestra vince a Santa Croce, il sindaco: "Risultato testimonia nostro buon lavoro su territorio"

Il risultato delle elezioni regionali se analizzato nel contesto elettorale di Santa Croce sull'Arno conferma che la coalizione di centrodestra è maggioritaria in città, lasciando indietro il neo presidente Eugenio [...]

Toscana
Politica e Opinioni
14 Ottobre 2025

Come sarà il prossimo Consiglio regionale? Ecco chi è stato eletto

Terminato il bailamme degli scrutini, c'è una domanda che balza in testa: chi entrerà in Consiglio regionale? Come sarà la giunta? Ancora è presto per rispondere e sapere almeno assessori [...]



Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina