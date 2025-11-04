Da Santa Croce in Cina, Augusto Lambertucci partecipa al Youth Exchange & Study 2025

Il ventiduenne santacrocese Augusto Lambertucci, studente di ingegneria gestionale presso l’Università di Pisa ed ex allievo ufficiale presso l’Accademia Navale di Livorno, è stato tra i candidati selezionati che hanno partecipato al Programma Youth Exchange & Study 2025 nello Shandoug in Cina previsto dal 26 ottobre al 4 novembre 2025, organizzato congiuntamente dal Dipartimento dell’Istruzione Provinciale dello Shandoung e dall’Ambasciata Cinese in Italia.

Si è trattato di una delle iniziative maturate durante la visita di Stato del Presidente Mattarella nel novembre del 2024 e rappresenta un nuovo, importante passo per lo sviluppo di collaborazioni più strette con il mondo accademico cinese e una straordinaria opportunità per gli studenti.

L’Università di Pisa è stata tra le università italiane invitate dall’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a partecipare al programma ed in particolare al viaggio culturale presso 3 università cinesi (Shandong University, Ocean University of China, Yantai University)

Il programma di dieci giorni ha rappresentato un’opportunità importante ed ha potuto condurre gli studenti selezionati a conoscere e confrontarsi con importanti realtà universitarie, siti storici, impianti industriali, base di lancio aerospaziale cinese e comunità locali e non solo, infatti, gli studenti hanno avuto anche la possibilità di dialogare con coetanei cinesi, visitare aziende cinesi e italiane, vivere l’esperienza della vita universitaria cinese e partecipare ad attività sportive e artistiche.