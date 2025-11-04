Sindaco e giunta di Castelfranco a testa in giù, Petrucci (FdI) sulla foto: "Vile attacco"

"Esprimo la mia piena solidarietà al Sindaco di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini, agli assessori Nicola Sgueo e Giuseppe Pino Calò, al capogruppo della maggioranza Vittorio Cretella e ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Bersaglieri. La loro foto, scattata dopo la cerimonia al monumento ai Caduti in piazza Garibaldi, dove è stata deposta una rosa in memoria di Norma Cossetto, è stata diffusa a testa in giù. Un gesto grave, irrispettoso e profondamente offensivo". Così in una nota Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, commenta e diffonde la fotografia apparsa sui social capovolta, della commemorazione svolta il 30 ottobre scorso.

"Questo non è confronto politico. Non rientra in alcun modo nei limiti del legittimo dibattito democratico. È un attacco carico di odio, che disprezza le istituzioni e chi svolge con serietà il proprio ruolo pubblico. È inaccettabile che nel 2025 ci sia ancora chi sceglie l’odio, l’invidia e il rancore come strumenti di lotta politica. Mi auguro che il responsabile venga tempestivamente individuato, processato e punito con severità". Petrucci aggiunge: "Oggi andrò personalmente a portare la mia solidarietà al Sindaco e per esprimere un messaggio chiaro: non ci facciamo intimidire. Queste provocazioni non ci spaventavano ieri e non ci fermeranno oggi. Il Sindaco Mini ha ricevuto un mandato popolare forte e lo porterà avanti con determinazione nell’interesse dei cittadini di Castelfranco di Sotto. Se qualcuno vuole contestarlo, lo faccia sul piano delle idee e delle scelte amministrative, non con gesti vigliacchi e simboli d’odio".

Notizie correlate