'Stasera pago io!' debutta al Verdi con 'Casa romantika'

Debutta venerdì 7 novembre Stasera pago io!, rassegna teatrale dedicata alle famiglie, che propone un modo diverso e innovativo di andare a teatro: il solo pubblico pagante sarà quello dei bambini, 5 euro, mentre gli adulti accompagnatori entreranno gratis purché muniti, ognuno, di un Fantassegno (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa).

In scena alle 21 Casa Romantika, produzione Catalyst, uno spettacolo divertente che appassionerà grandi piccini.

Un carrello della spesa come nave per solcare i mari della fantasia, un’isola deserta da abitare, un amore da vivere e una storia da raccontare senza parole ma con l'arte immaginifica del circo. Questo e molto altro è ”Casa Romantika” spettacolo teatrale che intreccia clownerie, mimo, musica e immaginazione per parlarti, senza parole, di un tema attuale come quello della plastica. Protagonista è Roman, un Clown pescatore ubriacone, allergico all’acqua, che sorpreso da una tempesta, naufrago con la sua barca/carreIIo, su un’isola di plastica, dove si troverà a riciclare tutto quello che trova in modo originale e divertente. Tecnica utilizzata: clownerie, mimo e musica età consigliata, 3-10 anni.

Stasera pago io è un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

L’originale formula prevede che siano i bambini a “pagare” l'ingresso a teatro ai parenti, grazie alla loro creatività e muniti di fantassegni, conquistati a scuola, nelle classi che hanno aderito al progetto, durante le animazioni nei centri commerciali Coop o portando un disegno e presentandolo alla cassa del teatro.

Il programma prosegue venerdì 14 novembre con una bella produzione di Giallo Mare Minimal Teatro/La luna nel letto La bambola e la bambina con Vania Pucci; venerdì 21 La storia di Hansel e Gretel di Teatro Crest e infine venerdì 28 La regina delle nevi di Renzo Boldrini con Alice Bachi, produzione Giallo Mare Minimal Teatro. Età consigliata 3-10 anni.

Per conquistare i fantassegni si può partecipare alle animazioni organizzate nei centri commerciali della zona, la prossima ci sarà sabato 15 novembre dalle 15.30 alle 18.30 al Centro Coop Empoli.

Per informazioni sui fantassegni ci si può rivolgere a Giallo Mare.

Tutti i mercoledì precedenti lo spettacolo dalle 16.30 alle 19.00 si terrà la prevendita in teatro.

Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno. Il fantassegno è necessario, ma non dà diritto di ingresso a teatro.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa