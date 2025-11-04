Torna 'Libremente', il programma a Larciano

Cultura Larciano
Condividi su:
Leggi su mobile

Torna "Libremente Larciano", la manifestazione dedicata al mondo del libro e della lettura. Nata nel 2017, Libremente porta sul territorio momenti di condivisione dedicati al testo scritto.

La nuova edizione, patrocinata dalla Regione Toscana, prenderà il via Venerdì 7 novembre alle ore 21:00 presso la Biblioteca Comunale con “Si salvi chi può? Rinascita e morte della sanità per tutti” di Renzo Berti, con la collaborazione dei giornalisti Luigi Caroppo, Ilaria Ulivelli e Stefano Vetusti.

Il secondo appuntamento si terrà venerdì 14 novembre alle ore 21:00 presso la Biblioteca Comunale e avrà come ospite Emanuele Giordana con “Asia criminale. I nuovi triangoli d’oro tra Scam City, armi, droga, pietre preziose ed esseri umani” di Emanuele Giordana e Massimo Morello.

Laura Capaccioli è ospite del terzo appuntamento di Libremente. Sabato 22 novembre alle ore 18:00, Laura Capaccioli, presentata da Luciana Pellegrini, ci porterà dentro il suo “Gli occhi addosso”, romanzo autobiografico, con la prefazione di Claudio Repek.

Chiude questa ottava edizione di Libremente Pasquale Qualano. Fumettista e scultore, Pasquale Qualano collabora con diverse case editrici italiane ed estere in qualità di copertinista e disegnatore. Un appuntamento particolare, sabato 29 novembre, che vedrà l’artista all’opera con performance live; l’incontro è stato organizzato in collaborazione con PMG Eventi

Notizie correlate

Toscana
Cultura
6 Luglio 2024

Musei, 2 milioni dalla Regione: fondi anche per Cuoio e Empolese Valdelsa

Con risorse per quasi due milioni di euro la Regione Toscana ha scelto di sostenere anche per il 2024 musei ed ecomusei di rilevanza regionale e sistemi museali. Le risorse [...]

Buggiano
Cultura
15 Aprile 2024

Da Leonardo a Pinocchio, eventi tra la Valdinievole e l'Empolese

Dal 20 aprile al 12 maggio torna Open Week - Da Leonardo a Pinocchio, l'imperdibile appuntamento primaverile per immergersi nella storia, nell'arte e nella bellezza naturale della Valdinievole. 15 comuni da scoprire e [...]

Larciano
Cultura
9 Dicembre 2023

"La Riserva mancata", al centro visite del Padule di Fucecchio il libro di Emilio Bartolini

L’Istituto storico della Resistenza di Pistoia e il Centro RDP del Padule di Fucecchio, con il contributo della società Alia Servizi Ambientali, organizzano la presentazione del libro di Emilio Bartolini [...]



Tutte le notizie di Larciano

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina