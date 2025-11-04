Torna 'Libremente', il programma a Larciano

Torna "Libremente Larciano", la manifestazione dedicata al mondo del libro e della lettura. Nata nel 2017, Libremente porta sul territorio momenti di condivisione dedicati al testo scritto.

La nuova edizione, patrocinata dalla Regione Toscana, prenderà il via Venerdì 7 novembre alle ore 21:00 presso la Biblioteca Comunale con “Si salvi chi può? Rinascita e morte della sanità per tutti” di Renzo Berti, con la collaborazione dei giornalisti Luigi Caroppo, Ilaria Ulivelli e Stefano Vetusti.

Il secondo appuntamento si terrà venerdì 14 novembre alle ore 21:00 presso la Biblioteca Comunale e avrà come ospite Emanuele Giordana con “Asia criminale. I nuovi triangoli d’oro tra Scam City, armi, droga, pietre preziose ed esseri umani” di Emanuele Giordana e Massimo Morello.

Laura Capaccioli è ospite del terzo appuntamento di Libremente. Sabato 22 novembre alle ore 18:00, Laura Capaccioli, presentata da Luciana Pellegrini, ci porterà dentro il suo “Gli occhi addosso”, romanzo autobiografico, con la prefazione di Claudio Repek.

Chiude questa ottava edizione di Libremente Pasquale Qualano. Fumettista e scultore, Pasquale Qualano collabora con diverse case editrici italiane ed estere in qualità di copertinista e disegnatore. Un appuntamento particolare, sabato 29 novembre, che vedrà l’artista all’opera con performance live; l’incontro è stato organizzato in collaborazione con PMG Eventi

