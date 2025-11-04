Trovati i corpi dei due migranti che si erano gettati in mare nel porto di Livorno

Sono stati ritrovati entrambi senza vita i migranti che si erano gettati in mare nel porto di Livorno, dispersi da giovedì scorso. Questa mattina sono state recuperate le salme dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze insieme alla polizia marittima, adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria: forse originari della Tunisia, sono in corso le procedure per l'identificazione.

La vicenda risale allo scorso 30 ottobre, quando i due erano stati scoperti a bordo di una nave. Sfuggiti alla custodia del comandante si erano gettati in acqua per evitare il rimpatrio. Inizialmente sembrava che un cadavere fosse stato trovato subito dopo, in realtà poi è emerso che erano entrambi dispersi. Oggi, a distanza di quasi una settimana, il ritrovamento in due punti diversi del porto di Livorno.

