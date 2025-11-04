Usa dei cartelli per danneggiare delle auto, arrestato

Domenica 2 novembre i carabinieri di Firenze hanno arrestato un uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per danneggiamento aggravato. Intorno alle 21, in via di Villa Demidoff, l’uomo avrebbe danneggiato due auto in sosta utilizzando alcuni segnali stradali mobili.
In particolare, avrebbe infranto i parabrezza e danneggiato la carrozzeria anteriore di due veicoli parcheggiati lungo la via. I proprietari delle auto, giunti sul posto, hanno sporto denuncia per il danneggiamento subito.
Firenze
Cronaca
4 Novembre 2025
