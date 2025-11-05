È scomparso l'imprenditore certaldese Aniceto 'Cesare' Crocetti

È venuto a mancare a 87 anni Aniceto Crocetti, da tutti conosciuto come Cesare, la Valdelsa e Certaldo lo piangono. Crocetti è stato un imprenditore che ha lasciato un segno nel tessuto economico del territorio. Titolare e fondatore nel 1965 della Crocetti Edilcostruzioni, storica azienda edile valdelsana classe 1938, era uno di quelli "che si era fatto da solo, forgiato dal lavoro e dalla voglia di fare impresa", si legge in una nota.

Oggi la sua azienda conta oltre venti addetti, vede al timone i figli Maura e Mauro e quest’anno spegne 60 candeline. In sei decenni di vita Crocetti ha firmato grandi lavori in un ampio triangolo tra Empoli, Siena e Firenze. Impegnata nel privato come nel pubblico, ha curato anche interventi su edifici pubblici, opere di estremo pregio per privati e per edifici religiosi. In Toscana è stata una delle prime aziende certificate Iso 9001.

Crocetti lascia oltre che la moglie e i figli, anche quattro nipoti. Le esequie si terranno giovedì 6 novembre alle 15 nella Chiesa di San Tommaso Apostolo a Certaldo, in Piazza Boccaccio. La salma sarà poi tumulata al cimitero della Misericordia.