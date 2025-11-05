Attività senza piano di sicurezza: scattano denuncia e sanzioni

Cronaca Castelnuovo Val di Cecina
Condividi su:
Leggi su mobile

Una persona è stata denunciata e sono state elevate ammende e sanzioni per un totale di oltre seimila euro. È successo a Castelnuovo Val di Cecina, dove sono intervenuti i carabinieri, nel mirino un'attività imprenditoriale operante nel settore della costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni.

A conclusione delle verifiche, è stato denunciato il titolare e firmatario della ditta individuale. La contestazione principale a carico dell'imprenditore riguarda la violazione per non aver redatto il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Per le gravi violazioni riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato inoltre redatto e immediatamente notificato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

A seguito dei controlli, sono state elevate ammende penali per un importo complessivo di 3.700 euro e una sanzione amministrativa di 2.500 euro.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
5 Aprile 2025

I carabinieri forestali intensificano i controlli ambientali: multe e denunce nel Pisano

Prosegue l’attività dei Carabinieri Forestali di Pisa a tutela dell’ambiente. Le recenti operazioni hanno portato a multe e denunce per violazioni legate a pesca, gestione dei rifiuti e tutela della [...]

Montieri
Cronaca
23 Agosto 2024

Scosse di terremoto in Toscana

Scosse di terremoto in Toscana, registrate oggi dall'INGV. La prima, di magnitudo 2.0, è avvenuta alle 11.07 con epicentro a 9 km di profondità e a 1 chilometro a est [...]

Castelnuovo Val di Cecina
Cronaca
7 Aprile 2024

Travolto da un albero mentre lavora in un terreno, grave 45enne

Un 45enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Siena dopo essere stato travolto da un albero. L'uomo, di origini kosovare, è stato colpito mentre effettuava alcuni lavori di potatura [...]



Tutte le notizie di Castelnuovo Val di Cecina

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina