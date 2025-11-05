Attività senza piano di sicurezza: scattano denuncia e sanzioni

Una persona è stata denunciata e sono state elevate ammende e sanzioni per un totale di oltre seimila euro. È successo a Castelnuovo Val di Cecina, dove sono intervenuti i carabinieri, nel mirino un'attività imprenditoriale operante nel settore della costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni.

A conclusione delle verifiche, è stato denunciato il titolare e firmatario della ditta individuale. La contestazione principale a carico dell'imprenditore riguarda la violazione per non aver redatto il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Per le gravi violazioni riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato inoltre redatto e immediatamente notificato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

A seguito dei controlli, sono state elevate ammende penali per un importo complessivo di 3.700 euro e una sanzione amministrativa di 2.500 euro.

