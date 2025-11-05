Betti, Carzoli e Manetti nuovi consiglieri Abc

Il Consiglio direttivo dell’Abc Castelfiorentino si apre a tre nuovi componenti. Si tratta di Paolo Betti, Enrico Carzoli e Samuele Manetti, tre castellani doc che in gialloblu sono nati e cresciuti e che si accingono ad intraprendere oggi un nuovo percorso in una veste inedita, quella di consiglieri.

Dopo una carriera spesa sul campo come giocatori e allenatori, hanno deciso di passare all’altro lato della barricata, quello dirigenziale, per portare le loro idee e il loro contributo anche sul piano organizzativo e gestionale. Senso di responsabilità e spirito di appartenenza i due valori che da sempre li accompagnano, e che li rendono sicuramente un valore aggiunto per l’intero movimento cestistico castellano.

“Vogliamo innanzitutto ringraziare il Consiglio e i soci che hanno supportato la nostra nomina – sono le prime parole dei tre nuovi consiglieri gialloblu -. Porteremo sicuramente tanto impegno, passione e voglia di fare in questa che rappresenta per noi una nuova sfida ricca di stimoli. Approcceremo all’incarico di consiglieri con grande senso di responsabilità per la storia di questi colori, nonché di gratitudine per la società in cui siamo cresciuti, per quello che ci ha dato e per quello che continua a darci. La nostra priorità sarà l’Abc, nel senso più ampio del termine: portare le nostre idee e il nostro entusiasmo per contribuire a farla crescere, giorno dopo giorno, collaborando con tutti coloro che oggi, a vario titolo, rappresentano il presente e il futuro di questa splendida realtà”.

A Paolo, Enrico e Samuele gli auguri di buon lavoro, certi che le loro idee e il loro entusiasmo rappresenteranno un’ulteriore spinta alla crescita del sodalizio gialloblu.

Fonte: Abc - Ufficio stampa