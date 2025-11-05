Biblioteca San Miniato Basso, Guazzini (GM): "Ancora chiusa dopo 20 mesi"

Dal marzo 2024 San Miniato Basso attende ancora la riapertura di uno dei pochi punti di aggregazione pubblica e l'unico presidio culturale a disposizione della cittadinanza. Siamo passati dal ritenere le biblioteche “servizi essenziali" da tenere aperti al pubblico durante il Covid, a poterne fare tranquillamente a meno di 20 mesi a questa parte. La chiusura di questa biblioteca è quella che ha visto anche la fine dell’appalto delle operatrici fino ad allora impiegate. Non solo non è stata prevista alcuna sede provvisoria, in modo da garantire il servizio, ma è stata ripetutamente assicurata la riapertura in tempi brevi, di cui ancora non si hanno notizie certe.

Insomma la frazione più popolosa del Comune, San Miniato Basso, è priva di qualsiasi presidio culturale da marzo 2024 e la principale motivazione della chiusura - a detta dell' Amministrazione Comunale - sarebbe stata la necessità di digitalizzare l'archivio. Una decisione quantomeno improvvisa e che oggi, a digitalizzazione avvenuta, non ha comportato la riapertura della biblioteca: si tratta quindi di problemi di sicurezza, confermati da alcune importanti variazioni di bilancio per il risanamento.

Ad oggi nessuna notizia sulla riapertura, nonostante in un Consiglio Comunale di qualche mese fa il Sindaco Simone Giglioli e l’Assessore alla cultura Matteo Squicciarini abbiano dichiarato che la biblioteca sarebbe riaperta fine anno o inizio anno prossimo.

Ho richiesto, per ben due volte, di effettuare un sopralluogo da parte della Commissione Consiliare competente, se necessario con dispositivi di sicurezza, ma dopo almeno due mesi non è stato concesso. Una vicenda che ancora riporta in evidenza la condotta dell’Amministrazione Giglioli, lontana dai cittadini e dai loro bisogni”.





Manola Guazzini-Capogruppo Gruppo Misto