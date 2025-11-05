Cade da tre metri in un cantiere a Montespertoli, grave un 57enne

Infortunio sul lavoro questo pomeriggio in un cantiere a Montespertoli a Baccaiano. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 11.30. Un 57enne straniero è caduto dall'altezza di tre metri ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. L'uomo, da quanto appreso, avrebbe riportato traumi vari sul corpo. Non sarebbe in pericolo di vita.

