Cade da tre metri in un cantiere a Montespertoli, grave un 57enne

Infortunio sul lavoro questo pomeriggio in un cantiere a Montespertoli a Baccaiano. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 11.30. Un 57enne straniero è caduto dall'altezza di tre metri ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. L'uomo, da quanto appreso, avrebbe riportato traumi vari sul corpo. Non sarebbe in pericolo di vita.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montespertoli
Montespertoli
Cronaca
31 Ottobre 2025
Incidente sul lavoro questa mattina a Montespertoli a Martignana. Un ragazzo italiano di 19 anni ha riportato ustioni da contatto con una sostanza acida all’arto superiore e al corpo mentre [...]
Montespertoli
Cronaca
31 Ottobre 2025
Paura nella notte in un'azienda agrituristica a Montespertoli, dove un incendio ha coinvolto una struttura metallica con copertura in pvc utilizzata come rimessaggio per mezzi d’opera e attrezzature agricole. Le [...]
Montespertoli
Cronaca
30 Ottobre 2025
Come riportato anche da gonews.it, la partita tra Montespertoli e Viareggio, terminata 0-1 sul campo, è stata segnata ieri da episodi di violenza fuori dallo stadio che hanno coinvolto i [...]
<< Indietro