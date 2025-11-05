Una camminata per scoprire parchi, giardini e 'altre connessioni' a Empoli

Una passeggiata dolce, “Cammina in città”, come esperienza all’aria aperta, conviviale, possibilmente limitando l’uso del cellulare per dare spazio ad “altre connessioni” (natura, gusto, cultura …). L’iniziativa è in programma sabato 8 novembre 2025 a partire dalle 9.15 con ritrovo e partenza dal Green bar, parco di Serravalle di Empoli.

Non sarà soltanto una camminata all’interno dei parchi e di alcuni giardini in città, vissuti come luoghi dove giocare o trascorrere un pomeriggio magari leggendo un libro, la passeggiata ha l’obiettivo di alzare in alto lo sguardo, verso le chiome degli alberi e guardare più da vicino le piante che vivono in quel parco, oltre gli animali che sono presenti in questo periodo in quel luogo.

Questa iniziativa nasce come anteprima della ‘Giornata Nazionale degli Alberi’ che viene celebrata ogni anno in Italia il 21 novembre 2025, istituita dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 10 per promuovere la cura e la valorizzazione degli alberi e ricordare il ruolo essenziale dei boschi e del verde urbano per il nostro ecosistema.

La ‘Giornata’ è organizzata dal Comune di Empoli, insieme a Legambiente Circolo Empolese Valdelsa, NEMO, Ce.T.R.A.S. di Empoli e la scuola Art de la Danse, con la collaborazione del Mercatale di Empoli e anche quest’anno verranno donati due alberi da frutto alle scuole dell’infanzia e alla fine del mandato consiliare gli alberi saranno 10, un impegno importante a cui l’amministrazione comunale tiene particolarmente.

Le scuole a cui verranno consegnati i due alberi saranno la ‘Valgardena’ dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest e la ‘Peter Pan’ dell’Istituto Comprensivo Empoli Est. Da quest’ultima c’è stata la richiesta che l’albero donato venga messo a dimora in un’area pubblica, in centro, come in Largo della Resistenza, così da poterlo vedere crescere grazie alle attenzioni e alle cure delle bambine e dei bambini e delle famiglie che vi abitano.

Ma torniamo alle tappe della ‘Camminata’. Alle 9.15 tutte e tutti al Green bar nel bellissimo parco di Serravalle. Da lì comincerà la passeggiata all’interno del parco tra alberi autoctoni, fauna locale e ascolto del canto degli uccelli in autunno; si proseguirà Lungo il fiume Arno, un percorso sull’argine di via Barzino tra fasce ripariali e nuove infrastrutture verdi che collegano il centro città. La tappa successiva sarà all’insegno del gusto e della qualità con una degustazione dei prodotti locali al Mercatale di Empoli in via Bisarnella. Un’occasione per conoscere meglio questa realtà.

Si torna in ‘marcia’, direzione parco Mariambini per apprezzare i servizi ecosistemici offerti da un ex giardino privato oggi parco pubblico nel cuore di Empoli; poi, piazza Matteotti per un focus sulla gestione arborea degli storici “Giardini di Empoli”.

La camminata si concluderà in Largo della Resistenza e al parco della Rimembranza, tra rigenerazione urbana e memoria storica degli eventi bellici. Alle 12.30, saluto finale con un omaggio musicale e coreografico dell’Art de la Danse che ci racconterà attraverso la danza e la musica, la meraviglia degli alberi e della natura.

L’iniziativa promossa dal Comune di Empoli, rientra nel cartellone “Un Autunno per l’ambiente” ed è realizzata in collaborazione con Legambiente Circolo Empolese Valdelsa, NEMO (Nature and Environment Management Operators), Ce.T.R.A.S. di Empoli (Centro Toscano Recupero Avifauna Selvaggia), la scuola Art de la Danse e il Mercatale di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

