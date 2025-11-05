Carta d'identità, da Santa Maria a Monte l'invito a "rinnovarla e farla digitale"

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità, in formato cartaceo, cesserà definitivamente di essere un documento valido di riconoscimento. Lo stabilisce il Regolamento (UE) n. 1157 del 20 giugno 2019, recepito a livello nazionale con apposite circolari ministeriali e comunicazioni della Prefettura ai Comuni. In base all’articolo 5, comma 2, lettera a) del Regolamento, le carte d’identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza internazionali o che non includono la banda ottica leggibile (MRZ), dovranno essere sostituite entro la data indicata, anche se non ancora scadute.

Il Sindaco di Santa Maria a Monte invita pertanto tutti i cittadini che possiedono ancora una carta d’identità cartacea a provvedere tempestivamente al rinnovo, richiedendo la Carta d’Identità Elettronica (CIE) presso l’Ufficio Anagrafe del Comune. La CIE rappresenta un documento più sicuro, moderno e versatile, dotato di un microchip che protegge i dati personali e consente l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione, come SPID e ANPR. Per evitare code o rallentamenti, si raccomanda di prenotare l’appuntamento con adeguato anticipo sul sito istituzione del Comune di Santa Maria a Monte, anche in vista del progressivo aumento delle richieste man mano che si avvicinerà la scadenza. L’Amministrazione comunale ricorda infine che non saranno previste deroghe o eccezioni: dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee non saranno più riconosciute come documenti validi e non potranno più essere emesse in tale formato.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

