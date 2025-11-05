Chiude Pam Panorama a I Gigli, lavoratori e lavoratrici scioperano

Economia e Lavoro Campi Bisenzio
Condividi su:
Leggi su mobile

La Filcams CGIL Firenze proclama uno sciopero per l’intero turno di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori di Pam Panorama del centro commerciale I Gigli (Campi Bisenzio) per il giorno sabato 8 novembre 2025.

Lo sciopero sarà accompagnato da un presidio a partire dalle ore 10.00 davanti alla Corte Lunga del centro commerciale.

La mobilitazione è indetta contro il licenziamento di 45 lavoratrici e lavoratori e contro l’annunciata chiusura del punto vendita Pam Panorama di Campi Bisenzio, decisione che rappresenta un durissimo colpo occupazionale e sociale per il territorio.

La Filcams CGIL esprime solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti, chiedendo all’azienda di ritirare i licenziamenti e di aprire immediatamente un confronto con le organizzazioni sindacali per trovare soluzioni alternative alla chiusura.

“Non possiamo accettare che una scelta aziendale scarichi ancora una volta il prezzo sulle persone che lavorano. Chiediamo tutele, responsabilità sociale e rispetto per chi ogni giorno garantisce il servizio e la presenza sul territorio,” dichiara la Filcams CGIL Firenze.

La partecipazione al presidio è aperta a tutta la cittadinanza, alle istituzioni e alle forze sociali che vogliono sostenere la vertenza e difendere l’occupazione.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate

Campi Bisenzio
Politica e Opinioni
31 Ottobre 2025

Chiusura dell’ipermercato Panorama ai Gigli, a rischio 45 lavoratori. Preoccupazione del Comune

Forte preoccupazione per la notizia della chiusura dell’ipermercato Panorama all’interno del centro commerciale I Gigli, prevista per il 31 dicembre. La decisione, che coinvolge 45 lavoratrici e lavoratori, ha provocato [...]

Campi Bisenzio
Economia e Lavoro
23 Ottobre 2025

Piana Fiorentina, l'allarme della Cgil: "Ammortizzatori in scadenza. Investimenti urgenti per tutelare occupazione"

“La Piana non sta benissimo. Sta meglio di altri territori, perché rimane un territorio a vocazione manifatturiera, però in prospettiva la preoccupazione è che si finiscano tutti gli ammortizzatori e [...]

Campi Bisenzio
Economia e Lavoro
23 Ottobre 2025

Mondo Convenienza, call center Contacta: salva la sede di Campi

Lunga seduta plenaria, ieri in presidenza, dedicata al call center Contacta della sede di Campi Bisenzio, cooperativa che gestisce in regime di monocommittenzia i call center di Iris Mobili, società [...]



Tutte le notizie di Campi Bisenzio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina