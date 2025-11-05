CIAF Montespertoli, il programma delle attività autunno-inverno 2025

Il CIAF – Centro Infanzia Adolescenza e Famiglie di Montespertoli, gestito in collaborazione con Coop.21 e con la partecipazione della Cooperativa Arca, presenta il programma delle attività autunno-inverno 2025. Un calendario pensato per offrire occasioni di confronto tra genitori, percorsi educativi e momenti di socialità per le famiglie, con l’obiettivo di rafforzare reti e relazioni all’interno della comunità.

Dopo il primo appuntamento del ciclo “Genitori in cerchio”, dedicato alla relazione tra genitori e adolescenti, il percorso prosegue con un incontro dedicato al tema dell’infertilità. Mercoledì 12 novembre, dalle 17 alle 19 presso l’Auditorium Le Corti, è infatti in programma l’incontro dal titolo “Infertilità: comprendere le cause e conoscere le soluzioni”, condotto dalla dott.ssa Stefania Magnolfi, Responsabile del Servizio di Fertilità Consapevole della USL Toscana Centro.

Il secondo appuntamento rivolto ai genitori si terrà mercoledì 3 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30 sempre presso l’Auditorium Le Corti, e sarà dedicato al tema dell’accoglienza familiare. Con il titolo “Dare accoglienza, fare la differenza”, l’incontro affronterà i percorsi di affido e adozione con la presenza dello staff del Centro Affidi e Adozioni della Società della Salute Empolese-Valdarno-Valdelsa.

Accanto ai momenti di riflessione e supporto alla genitorialità, il CIAF propone anche laboratori per bambine e bambini. La “Piccola ludoteca musicale”, rivolta alla fascia 0-6 anni, prevede tre appuntamenti: sabato 29 novembre al Nido Aquilone, sabato 6 dicembre presso l’Auditorium Le Corti e martedì 9 dicembre nuovamente al Nido Aquilone, sempre dalle 10 alle 12. Per i bambini della scuola primaria è invece in programma il laboratorio natalizio “La bottega degli Elfi”, in svolgimento ogni martedì dall’11 novembre al 9 dicembre, dalle 17 alle 19 presso il CIAF.

“Il CIAF è uno spazio aperto e attento alle famiglie, un presidio educativo che ascolta i bisogni della comunità e costruisce risposte concrete. Con questo programma vogliamo continuare a favorire occasioni di incontro, sostegno e crescita condivisa: nessuna famiglia deve sentirsi sola nel percorso di cura ed educazione dei propri figli. Investire sull’infanzia e sulla genitorialità significa investire sul futuro della nostra comunità.” dichiara l'Assessora Daniela Di Lorenzo, Assessora alle politiche per la famiglia.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il CIAF all’indirizzo email ciaf@comune.montespertoli.fi.it. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate