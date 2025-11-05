Comitato Pendolari Valdarno: "Direttissima garantita fino a giugno 2027. Ora i nuovi treni"

"Finalmente viene confermata la proroga per l'utilizzo dei treni regionali sulla linea Direttissima fino al 30 giugno 2027: dopo gli annunci dei mesi scorsi l'ART (Autorità di regolazione dei trasporti) avrebbe deliberato definitivamente alla fine della settimana scorsa". Così il portavoce del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Da Re, commenta la notizia riferita ieri dalla Regione Umbria dopo l'incontro di lunedì scorso fra le Regioni Toscana, Umbria e Lazio con Rfi e Trenitalia. La proroga è al blocco al 31 dicembre 2025 sulla Direttissima di tutti i treni regionali, con velocità fino a 160 chilometri orari, e al loro trasferimento in toto sulla linea Lenta. La proroga è stata concessa da ART in considerazione della consegna futura di nuovi treni regionali, i Pop 200, con velocità 200 km/h, 6 acquistati dalla Regione Toscana e 12 dall'Umbria: la consegna dei treni, prevista fra il 2026 e il 2027 da parte di Trenitalia, doveva già avvenire entro il 2023. "Adesso è fondamentale che Trenitalia consegni tutti i nuovi treni entro il 2027 e che la Regione Toscana vigili perché ciò avvenga nei tempi previsti", conclude il portavoce del comitato pendolari Da Re.

