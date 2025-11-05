Corsi Base Coni sia a Empoli sia a Firenze

Il delegato del Coni di Firenze Gianni Taccetti ed il Coordinatore tecnico Fabrizio Balducci comunicano l’apertura delle iscrizioni ai Corsi Base Coni della Scuola Regionale dello Sport in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, sia per dirigenti che per istruttori. I corsi si svolgeranno a Firenze e Empoli nel mese di novembre, con la formula di due, tre (oppure tutte e cinque lezioni per un totale di 15 ore) , i corsi base sono rivolti a dirigenti e istruttori tesserati negli organici societari e che svolgono attività nelle associazioni A.S.D. –S.S.D. sia con le federazioni sportive nazionali che con gli enti di promozione. Possono partecipare anche i non tesserati importante è comunicarlo all’inizio del corso.

Le domande dovranno pervenire al CONI Firenze per mail entro il mercoledì precedente l’inizio dei corsi a firenze@coni.it . Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione . Diritti segreteria Euro 5,00 (cinque). I programmi dettagliati, modulo iscrizione, informazioni su https://toscana.coni.it/ - FB: CONI Comitato Regionale Toscana.

Le tematiche a Firenze

· LA COMUNICAZIONE: COM’È CAMBIATO IL MODO DI RACCONTARE LO SPORT, I VARI TIPI DI COMUNICAZIONE, COMUNICAZIONE DIRETTA E INDIRETTA, I CODICI DELLA COMINICAZIONE, CARATTERISTICHE FONDAMETALI DI UN UFFICIO STAMPA, EVOLUZIONE DEL LINGUAGGIO, I SITI INTERNET, I SOCIAL .

· GESTIONE E ORGANIZZAZIONE SOCIETÀ SPORTIVA : LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, MODELLI ORGANIZZATIVI E OBIETTIVI GESTIONALI, LA DEFINIZIONE DEI COMPITI PER CIASCUNA FUNZIONE PREVISTA NELL'ORGANIGRAMMA, LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ, OBIETTIVI E RISORSE, VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA , GRUPPO E LEADERSHIP, GLI STILI DI GUIDA, MARKETING, PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI, I CENTRI CONI .

Le lezioni saranno tenute dal Presidente USSI Toscana Dott. Franco Morabito docente SRDS e dal Consigliere Nazionale CONI Dott. Marcello Marchioni docente SDS,

presso Sala CONI – Sport e Salute di Firenze Via Irlanda,5 - Sabato 15 novembre ore 9,00-12,30 Mercoledì 19 novembre ore 20,00- 22,30

Le tematiche a Empoli

· LA SOCIETA’ SPORTIVA: RUOLO, COMPETENZE, ORGANIGRAMMA , MARKETING, GESTIONE RISORSE UMANE.

· LA RIFORMA DELLO SPORT: nuovi aspetti gestionali e fiscali di una ASD/SSD – il lavoro sportivo ( Co.co.co – Partite I.v.a.).

· SPORT- INCLUSIONE SOCIALE: fenomeni di Bullismo.

· LAVORARE IN TEAM: i principi cardine RAPPORTO Istruttore/Atleta/Famiglia/ Fair Play.

· IL GIOCO COME STRUMENTO DA UTILIZZARE L'importanza del gioco, La motivazione e l'abbandono sportivo, i Centri CONI.

Le lezioni saranno tenute dai Dott.ri Simone Boschi, Franco Morabito, Marco Vieri Cenerini, Alessandra Piantini, Vittoria Falorni Docenti S.R.D.S. .

presso La Vela MARGHERITA HACK - Via Magolo,32 – EMPOLI , Sabato 8 novembre ore 9,00-12,30 , Venerdì 28 novembre ore 18,00 -22,30, Giovedì 04 Dicembre ore 20,00- 22,30

