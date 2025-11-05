Empoli-Catanzaro allo stadio ‘Carlo Castellani’: come cambia la viabilità

Attualità Empoli
La partita è in programma alle 15 di sabato 8 novembre, chiusure dalle 11.

Sabato 8 novembre 2025, alle 15, allo stadio Carlo Castellani di Empoli si giocherà la dodicesima partita del campionato di Serie BKT tra Empoli e Catanzaro. Di seguito riportiamo gli orari di chiusura della viabilità, secondo le disposizioni impartite relativamente all’ordine pubblico: la chiusura alla viabilità è prevista dalle 11 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo.

In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio.

L’apertura dei cancelli sarà come sempre due ore prima del fischio d’inizio, alle 13 Saranno aperti i settori di Curva Sud per i tifosi ospiti. Per la tifoseria ospite sarà riservato il parcheggio antistante al Palaramini. Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio, sarà previsto presumibilmente dalle 17. Il parcheggio del Parco di Serravalle è a disposizione dei tifosi locali per poter parcheggiare.

I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio saranno in vigore a partire dalle 11 fino al termine dell’incontro: si sta parlando in particolare di via della Maratona, dall’ingresso su via delle Olimpiadi fino a via Barzino (zona fontanello); i divieti di sosta valgono anche per i residenti. Si ricorda che l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertin e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione. Coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione durante le partite al ‘Castellani’ sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da richiedere via email al comando di polizia municipale di Empoli, al seguente indirizzo di posta elettronica: empoli.mobilita@empolese-valdelsa.it, allegando copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità: l’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante le partite.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

