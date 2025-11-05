Natura, laboratori e non solo: torna 'Germogli', il programma a Empoli

L’edizione 2025 di Germogli - evento nato nel 2021 per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che ricorre ogni 20 novembre è dedicata all’articolo 29 comma e) della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza adottata nel 1989.

L’articolo promuove l’educazione al rispetto dell’ambiente naturale. In un’epoca dominata da spazi chiusi e schermi digitali, il progetto enfatizza l’educazione all’aperto per coltivare un legame autentico con la natura attraverso contatto diretto, esplorazione e gioco.

Il festival si terrà dal 20 al 23 novembre 2025, con iniziative che intrecciano educazione all’aperto, laboratori creativi, letture, esperienze familiari e formazione per adulti, dimostrando che anche in autunno la natura offre opportunità uniche di apprendimento e di stupore. Attraverso queste attività, bambini, famiglie e adulti saranno invitati a riconoscersi come custodi dell’ambiente, a immaginare gesti quotidiani di sostenibilità e a riscoprire la bellezza degli spazi naturali e urbani. “Germogli” semina atti di cura per un futuro più verde.

LA NOVITÀ - Una nuova iniziativa coinvolgerà i consiglieri del Consiglio delle bambine e dei bambini nella realizzazione di un video educativo intitolato Ma Anche No! focalizzato su comportamenti da evitare per proteggere l’ambiente, come gettare cartacce per terra, fare scritte sui muri o lasciare l’acqua del rubinetto aperta. I bambini e le bambine, supportati da professionisti, produrranno clip brevi, accompagnate dalla frase Ma Anche No ripetuta come tormentone, per renderlo virale sui social. Il video sarà proiettato la domenica 23 novembre e sarà poi diffuso sui canali social del Comune di Empoli.

ASPETTANDO GERMOGLI – Primo appuntamento, mercoledì 12 novembre, alle 17.30 Libreria NessunDove (piazza Farinata degli Uberti, 18) con ‘Il grande gioco della natura. Un viaggio tra storie e creatività per imparare ad amare e rispettare la natura’. Dopo la lettura, i bambini daranno vita a un laboratorio artistico che trasformerà fantasia e materiali semplici in piccole opere verdi che raccontano il rispetto e l’amore per l’ambiente. Da 5 a 10 anni. Per prenotazioni: info@librerianessundove.it, 351 7738928.

Giovedì 13 novembre, alle 17, la Libreria Libri&Persone (via del Giglio, 53), laboratorio di agricoltura a cura di DimORTO Buono - un progetto di agricoltura sociale della cooperativa sociale SintesiMinerva - denominato ‘Piccoli germogli cresceranno!’. Dal seme alla pianta scopriremo insieme le attività manuali creative legate all’agricoltura per promuovere la sensibilità alla natura che ci circonda.

E, per ogni partecipante sarà consegnata una piantina da far crescere per osservare giorno dopo giorno la magia della natura. (attività dai 6 a 10 anni)

Prenotazione consigliata: libreria@libriepersone.it, 0571 73280.

Il cartellone degli appuntamenti prosegue mercoledì 19 novembre, alle 17, a Palazzo Leggenda – la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi in via Paladini – con i Baby M-Assaggi: un incontro che invita a crescere con gentilezza e attenzione verso la natura, imparando fin da piccoli il valore del rispetto per ogni forma di vita. (attività dai 18 a 36 mesi.) Prenotazione consigliata: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571757873.

Mentre alle 17 ma alla Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53) pomeriggio tra letture alberesche e laboratorio comunitario: ‘Come un Albero’. Impariamo a dare rifugio, offrire ombra, nutrire con i frutti, regalare ossigeno. (Da 5 a 10 anni)

Per informazioni: 0571 72746

Ed arriviamo alla programmazione di “Germogli 2025” con la ‘Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’, giovedì 20 novembre, che vedrà alle 17, nella sala del Consiglio comunale di Empoli (primo piano – via Giuseppe del papa, 41), la seduta del Consiglio dei bambini e delle bambine; alle 20, sui canali social del Comune di Empoli, Pillole di Diritto: il collegamento streaming con il sindaco del Comune di Empoli; alle 20.10 sempre sui canali social del Comune di Empoli un contributo video “Il diritto dei bambini e delle bambine a vivere e imparare in natura nei servizi educativi di Empoli”. A cura del coordinamento pedagogico comunale e con la collaborazione dei Servizi educativi di Empoli.

Alle 20 l’iniziativa Go Blue: verrà illuminato il campanile della Collegiata in piazza Farinata degli Uberti di colore azzurro, il colore di UNICEF, per ricordare l’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Venerdì 21 novembre, alle 17, l’associazione Culturale “Il Ponte” (piazza XXIV Luglio) organizzerà un laboratorio di pittura con prodotti naturali dal titolo “I colori della terra: osservo e dipingo la natura e la mia città”. Età: 8-11 anni. Prenotazione non necessaria.

Alle 18.15, al Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15) si terrà l’incontro con Silvia Moroni, green content creator “Parla Sostenibile” e divulgatrice ambientale, “Dal cowboy all’astronauta”. Consigli per non sprecare e vivere in armonia con la natura. Un talk interattivo e divulgativo per ragazzi e famiglie, per esplorare il nostro impatto quotidiano sul pianeta e capire come trasformare le abitudini di tutti i giorni in scelte più consapevoli. Partendo dal racconto evocativo ‘Dal cowboy all’astronauta’, che descrive il passaggio da un’umanità che sfrutta senza limiti le risorse a una che deve imparare a vivere dentro i confini del pianeta, il talk affronta quattro aree fondamentali alternando dati scientifici, storytelling, quiz: mangia sostenibile, bevi sostenibile, vesti sostenibile, economia circolare. (Da 11 a 18 anni e adulti). Per prenotazioni: https://dalcawboyallastronauta.eventbrite.it

Sabato 22 novembre, alle 10, il Centro Trovamici (Largo della Resistenza, 2) ospiterà “Fuori è meglio: il valore del gioco in natura”. Incontro con Elisa Bertelli, coordinatrice pedagogica del Comune di Empoli. Per genitori di bambini e bambine in età 0-6 anni, educatrici, insegnanti. Dalle 10, a Palazzo Leggenda (via Paladini), Germogliamo insieme! Pianta il tuo seme, prenditene cura e portalo a casa con un vasetto e un diario speciale per seguire la crescita del tuo germoglio giorno dopo giorno. (attività da 3 a 7 anni).

Prenotazione consigliata: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873.

Alle 10.30, l’associazione Culturale “Il Ponte” (piazza XXIV Luglio) proporrà “Musica e natura”. Laboratorio di costruzione di strumenti musicali con materiali naturali e piccola performance in centro storico. (Età 6-10 anni). Prenotazione non necessaria. Alle 15, la giornata continuerà nella bellezza naturale e incontaminata dell’oasi Arnovecchio (via Arnovecchio) con una passeggiata esplorativa nel verde “Detective della natura”: una caccia al tesoro nei giardini o lungo l’Arno per scoprire tracce, foglie, nidi. (Da 6 anni e famiglie).

Per prenotazioni: https://detectivedellanatura.eventbrite.it

Nel pomeriggio, alle 17.30, a Palazzo Leggenda (via Paladini) appuntamento con “Sos Uccellini”. Ti è mai capitato di vedere un uccellino caduto dal nido? Un esperto ornitologo dell’associazione Ce.T.R.A.S (Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica) spiegherà cosa fare per prestare le prime cure in attesa di portare l’uccellino al più vicino centro di recupero. (attività dai 5 a 10 anni). Per prenotazioni: https://sosuccellini.eventbrite.it

Penultima giornata di programmazione del festival “Germogli 2025”, domenica 23 novembre, alle 10, a Palazzo Leggenda (via Paladini) con “Il pianeta ragnatela”. Innumerevoli fili uniscono i viventi e i non viventi: una rete viva di relazioni e connessioni che ci rendono interdipendenti e tutti collegati. Un divertente laboratorio sul concetto di ecosistema e come allenare lo sguardo a vedere i legami sottili e i delicati equilibri del mondo in cui viviamo. L’iniziativa è a cura dell’associazione Culturale “Vivascienza” (Da 8 a 13 anni).

Per prenotazioni: https://ilpianetaragnatela.eventbrite.it

Dalle 10 alle 12.30 sempre a Palazzo Leggenda: “Incontri ravvicinati”. Una piccola esposizione di mammiferi, insetti e un ospite speciale per scoprire e conoscere da vicino il meraviglioso mondo animale. A cura dell’associazione Culturale “Vivascienza”. Prenotazione non necessaria.

E poi Ma anche no! Proiezione del video realizzato dai Consiglieri del Consiglio comunale dei bambini e delle bambine focalizzato sui comportamenti da evitare per proteggere l’ambiente.

Il finale di “Germogli” si terrà lunedì 24 novembre, alle 16.30, al palazzo delle Esposizioni (piazza Guido Guerra, 13) con il conferimento della cittadinanza onoraria ai minori stranieri nati e residenti a Empoli. Un evento collaterale che si aggiunge al programma di Germogli.

Per tutte le informazioni contattare germogli@comune.empoli.fi.it

