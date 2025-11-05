Gaia Angiolini del 'Team Sacino Coaching' è vicecampionessa ai Campionati Europei di Natural Bodybuilding

Ci sono traguardi che nascono in silenzio, tra sacrifici, determinazione e sogni coltivati giorno dopo giorno. Quello di Gaia Angiolini, atleta di San Miniato (PI) e del team Sacino Coaching, è uno di questi. Nel weekend del 18 ottobre 2025, alla sua prima esperienza internazionale, Gaia è salita sul secondo gradino del podio ai Campionati Europei di Natural Bodybuilding, nella prestigiosa categoria Bikini Divas Open, a soli tre punti di distanza dalla vincitrice assoluta.

“Siamo arrivati a Samorin senza grandi pretese", racconta il coach Lorenzo Sacino, anima e guida del team - era la nostra prima volta su un palco europeo, e volevamo soprattutto vivere un’esperienza di crescita. Ma Gaia ha dimostrato una determinazione straordinaria, trasformando mesi di lavoro in un risultato che ci riempie di orgoglio.”

Un percorso di dedizione e crescita

La strada verso l’argento europeo è stata tutt’altro che semplice. Dopo mesi di preparazione intensa, tra allenamenti mirati, controllo dell’alimentazione e attenzione ai dettagli estetici e tecnici, Gaia e il suo coach hanno saputo costruire una condizione fisica e mentale impeccabile. "Il natural bodybuilding è uno sport che richiede disciplina, rispetto e trasparenza - spiega Sacino - Ogni progresso è frutto del lavoro quotidiano, senza scorciatoie. Gaia ha incarnato alla perfezione lo spirito di questo movimento.”

Arrivati in Slovacchia con la voglia di mettersi alla prova, coach e atleta hanno vissuto la competizione con emozione e consapevolezza. La gara, ad altissimo livello, ha visto sul palco alcune delle migliori atlete europee della categoria. Gaia, al suo debutto internazionale, ha saputo distinguersi per armonia, presenza scenica e definizione fisica, conquistando i giudici e il pubblico. Con soli tre punti di distacco dalla vincitrice assoluta, la medaglia d’argento assume un valore ancora più grande: un segno tangibile del talento e della solidità del lavoro svolto.

Un risultato che guarda al futuro

Per il team Sacino Coaching, il podio europeo rappresenta non solo un traguardo, ma anche un punto di partenza. "Questo risultato ci motiva a puntare ancora più in alto - afferma Sacino - Sappiamo di avere le basi giuste, un metodo che funziona e una squadra che crede nei propri atleti. Gaia ha dimostrato che con dedizione e passione nulla è impossibile”.

Sacino Coaching: metodo, personalizzazione e risultati reali

Dietro il successo di Gaia c’è la visione e l’esperienza di Lorenzo Sacino, coach specializzato in natural bodybuilding e ricomposizione corporea. Con la sua attività, Sacino Coaching, Lorenzo aiuta persone di ogni livello a perdere grasso, aumentare la massa muscolare e migliorare la propria forma fisica in modo sostenibile e scientifico.

Il suo approccio si basa su una convinzione chiara: senza una corretta programmazione e una guida competente, si rischia di sprecare energia senza ottenere risultati concreti. Per questo, ogni percorso firmato Sacino Coaching è completamente personalizzato, costruito in base alla struttura fisica, agli obiettivi individuali e allo stile di vita della persona, affinché l’allenamento diventi parte armoniosa della quotidianità.

Il servizio include programmazioni su misura, assistenza continuativa, correzione tecnica degli esercizi anche a distanza tramite video e un supporto psicologico costante per accompagnare l’atleta (o l’appassionato) in ogni fase del percorso di miglioramento. Oltre al lavoro online, Sacino segue anche check dal vivo, offrendo un confronto diretto e personalizzato. La sua esperienza si estende anche alla preparazione agonistica nel natural bodybuilding, con particolare attenzione alla categoria femminile Bikini e Model, dove l’equilibrio tra estetica, proporzioni e presenza scenica è fondamentale.

"Il mio obiettivo è aiutare ogni persona a esprimere il proprio potenziale fisico e mentale, costruendo un percorso personalizzato - spiega Sacino - Solo così si ottengono risultati duraturi e realmente soddisfacenti".

Chi desidera intraprendere un percorso con lui può trovarlo su Instagram: @sacino_coaching, dove condivide consigli, trasformazioni e approfondimenti sul mondo del natural bodybuilding.

Lorenzo Sacino e Gaia Angiolini Ospiti a Radio Lady

guarda l'intervista