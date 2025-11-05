Gioco del Ponte, presentate le nuove nomine. Bedini: "Passaggio nello spirito di massima collaborazione"

Si è tenuta questa mattina, nella Sala “Umberto Moschini” dedicata alla Mostra permanente delle Tradizioni della Storia e dell’Identità di Pisa, la conferenza stampa di presentazione delle nuove nomine del Gioco del Ponte, effettuate dal Sindaco di Pisa e Anziano Rettore Michele Conti con il parere favorevole del Consiglio degli Anziani.

L’incontro ha rappresentato un momento importante per la vita e l’organizzazione del Gioco del Ponte, con l’assegnazione di incarichi di rilievo che garantiranno continuità, stabilità e autorevolezza alle Magistrature e all’intero sistema del Gioco.

«Un numero importante di nuove nomine apicali per la gestione del Gioco del Ponte – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alle Tradizioni della Storia e dell’Identità di Pisa, Filippo Bedini – un passaggio che avviene nello spirito di massima collaborazione e condivisione tra le Parti, ma anche nel segno della responsabilità e della coerenza con una visione chiara del futuro del Gioco: devono essere premiate sempre le persone che antepongono a tutto il bene della manifestazione. Le nomine dei successori sono state concordate con i predecessori, accolte all’unanimità e condivise da tutto il sistema del Gioco. Questo percorso dimostra che, quando si lavora con serietà, con metodo e con il solo obiettivo del bene del Gioco del Ponte, i risultati arrivano. Come Amministrazione comunale abbiamo indicato una linea precisa che è stata recepita e fatta propria anche da all’interno delle Parti».

Nel corso della conferenza sono stati annunciati i nuovi incarichi: Marco Rossetti come Luogotenente di Tramontana; Martino Lenzi alla guida della Magistratura di San Michele, dopo le dimissioni per motivi personali di Francesco Degl’Innocenti; Massimo Bigongiari come nuovo Magistrato di Santa Maria, al termine del periodo di commissariamento; e Maurizio Bernacchi come Magistrato di San Martino, che subentra a Valentino Vanni per sopraggiunti limiti di età.

All’incontro, oltre al vicesindaco Bedini, hanno preso parte Roberto Tonini, Comandante Generale del Gioco del Ponte, Renzo Ciangherotti, Cancelliere Generale, i Generali di Tramontana e Mezzogiorno, Matteo Baldassari e Sergio Mantuano, insieme ai nuovi nominati e ad alcuni dei predecessori.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa