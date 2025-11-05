I Deep Purple arrivano in piazza dei Cavalieri a Pisa per i 'Summer Knights 2026'

I leggendari DEEP PURPLE annunciano oggi le date del loro prossimo tour estivo. Tra queste spiccano due concerti in Italia, Paese da sempre amato dalla rock band inglese: il gruppo guidato dall’inconfondibile voce di Ian Gillan si esibirà il 16 luglio 2026 a Pisa in piazza dei Cavalieri per il PISA SUMMER KNIGHTS e il 17 luglio 2026 al Castello Carrarese di Este (PD). Sarà dunque Pisa ad ospitare la prima delle uniche due date italiane del tour e l’unica tappa del centro-sud. I biglietti saranno in vendita su Vivaticket.com e Ticketone dalle ore 12:00 di domani, giovedì 6 novembre. Dopo il successo della passata edizione, che ha visto tra gli ospiti anche i Level 42 per la loro unica data italiana, il PISA SUMMER KNIGHTS, il festival di spettacolo e cultura promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo e organizzato da LEG Live Emotion Group, prosegue il proprio percorso confermando la propria identità internazionale.

"Le principali novità della prossima edizione del Pisa Summer Knights sono l’anticipo degli eventi all’estate, anziché a fine stagione e la volontà di offrire un cartellone sempre più internazionale - dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti -. Pisa ha tutte le carte in regola, infatti, per ospitare concerti e spettacoli dei grandi tour europei e di richiamare dall’Italia e dall’estero un pubblico interessato a unire l’esperienza dei concerti alla scoperta delle città che li ospitano. In questo senso, la nostra città, con le sue bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche, può essere una meta unica che, negli anni, saprà imporsi all’attenzione nazionale e internazionale".

Il festival, divenuto in pochi anni una delle manifestazioni più attese dell’estate toscana e non solo, si prepara a ospitare una programmazione ancora più ambiziosa, in cui i big della scena mondiale si affiancheranno ai principali nomi della musica italiana, trasformando piazza dei Cavalieri in un palcoscenico privilegiato del grande live.

Il PISA SUMMER KNIGHTS si conferma così non solo un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dello spettacolo, ma anche una leva di valorizzazione culturale, economica e turistica per l’intera città: un motore di attrazione, capace di aumentare presenze, indotto e visibilità internazionale, posizionando Pisa in modo stabile tra le capitali italiane della grande musica dal vivo.

