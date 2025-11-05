Lutto nel giornalismo toscano, muore a 65 anni Piero Ceccatelli

Cronaca Prato
È morto oggi a 65 anni il giornalista Piero Ceccatelli. Pratese, aveva mosso i suoi primi passi al Tirreno, prima da collaboratore (ancora liceale) e poi nella redazione della cronaca cittadina aperta nel 1989. Si era laureato in giurisprudenza e durante gli anni dell’università era cresciuta la sua passione per il giornalismo, scrivendo per Ansa e la rivista Progress, confezionando servizi per Rai 3 Toscana, occupandosi anche di sport (sulla Gazzetta dello sport e su Tv Prato).  Dal Tirreno di Prato, dove era diventato vice responsabile, era passato alla Nazione della stessa città: capo della redazione pratese per molti anni (con una parentesi a Pistoia) e poi caporedattore centrale dal 2016 della Nazione a Firenze. Ha lavorato anche alla Nazione di Lucca. Dopo la pensione si era affacciato alla televisione, con diverse rubriche su Tv  Prato.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani esprime il proprio cordoglio: "Un giornalista scrupoloso ed obiettivo – commenta - , innamorato della sua città ma che sapeva guardare oltre, intelligente e pungente, onesto e sempre cordiale come molti ricordano. Sicuramente una perdita per tutti". Una grande penna, ma anche una grande anima ed uno spirito libero. Alla moglie Paola le condoglianze del presidente Giani.

