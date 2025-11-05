Torna la Marcia Colline Fucecchiesi - Memorial Dario Botrini

Sport Atletica
foto di archivio

Domenica 9 novembre 2025 torna la Marcia Colline Fucecchiesi - Memorial Dario Botrini: marcia ludico motoria a passo libero di km 3-5-11-16 promossa e organizzata da Fondazione I CARE, G.S. Pieve A Ripoli e Atletica Fucecchio in collaborazione con le associazioni Auser Fucecchio, Fotoclub Fucecchio e con il patrocinio del Comune di Fucecchio.

La marcia - giunta alla sua ottava edizione - oltre a perseguire la finalità di promozione sportiva (è, infatti, valevole per il Trofeo Provinciale Pisano di Podismo e per il Trofeo Tre Province), mira anche alla valorizzazione e alla riscoperta di alcuni scorci suggestivi del paesaggio urbano ed extra-urbano di Fucecchio, con un percorso che tocca anche alcuni tratti della Via Francigena.

Le iscrizioni verranno raccolte la mattina stessa dell'iniziativa a partire dalle 07:00, presso la Fondazione I CARE (Via I Settembre 43/a - Fucecchio) con partenza libera dalle 08:00 alle 08:30.
Al termine dell'iniziativa, presso la sede della Fondazione I CARE, verrà consegnato un premio in memoria di Dario Botrini, socio fondatore della Fondazione I CARE, alla società sportiva con maggior numero di iscritti alla marcia.

Tutte le informazioni utili sono reperibili nel volantino allegato, oppure al link: https://www.facebook.com/share/1DTxhnN51Y/

Gli organizzatori ringraziano tutti gli sponsor che hanno scelto di sostenere l'iniziativa.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate

Atletica
Sport
21 Ottobre 2025

Una città che si mette a correre: presentata la Half Marathon Empoli 2025

Al LINK Fitness Club di Empoli è stata presentata la Half Marathon Empoli 2025, in programma domenica 2 novembre con partenza e arrivo in Piazza della Vittoria. L’evento, organizzato da [...]

Atletica
Sport
19 Settembre 2025

Memorial Massimo Tedeschi sulla Francigena tra Gambassi e San Miniato

La Via Francigena torna protagonista con la T30 Run – Memorial Massimo Tedeschi, in programma domenica 28 settembre 2025. Una manifestazione che unisce sport, cultura, paesaggio e memoria, celebrando uno [...]

Atletica
Sport
23 Giugno 2025

Campionati Fisdir, grandi risultati per i montelupini Sardi e Barghini

Sabato 21 e domenica 22 giugno si sono svolti a Molfetta i Campionati Italiani FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionale). Dalla Toscana, e più precisamente da Montelupo Fiorentino, [...]



Tutte le notizie di Atletica

<< Indietro

