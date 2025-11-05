Domenica 9 novembre 2025 torna la Marcia Colline Fucecchiesi - Memorial Dario Botrini: marcia ludico motoria a passo libero di km 3-5-11-16 promossa e organizzata da Fondazione I CARE, G.S. Pieve A Ripoli e Atletica Fucecchio in collaborazione con le associazioni Auser Fucecchio, Fotoclub Fucecchio e con il patrocinio del Comune di Fucecchio.

La marcia - giunta alla sua ottava edizione - oltre a perseguire la finalità di promozione sportiva (è, infatti, valevole per il Trofeo Provinciale Pisano di Podismo e per il Trofeo Tre Province), mira anche alla valorizzazione e alla riscoperta di alcuni scorci suggestivi del paesaggio urbano ed extra-urbano di Fucecchio, con un percorso che tocca anche alcuni tratti della Via Francigena.

Le iscrizioni verranno raccolte la mattina stessa dell'iniziativa a partire dalle 07:00, presso la Fondazione I CARE (Via I Settembre 43/a - Fucecchio) con partenza libera dalle 08:00 alle 08:30.

Al termine dell'iniziativa, presso la sede della Fondazione I CARE, verrà consegnato un premio in memoria di Dario Botrini, socio fondatore della Fondazione I CARE, alla società sportiva con maggior numero di iscritti alla marcia.

Tutte le informazioni utili sono reperibili nel volantino allegato, oppure al link: https://www.facebook.com/share/1DTxhnN51Y/

Gli organizzatori ringraziano tutti gli sponsor che hanno scelto di sostenere l'iniziativa.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

