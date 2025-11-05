Montopoli si racconta con autori e autrici di zona: ospite Stefano Nazzi

Montopoli si racconta. Venerdì 14 e sabato 15 novembre a Montopoli si terrà la prima edizione del festival dedicato alle voci e alle parole di autori e autrici del territorio. Una rassegna che nasce da una manifestazione di interesse pubblicata in primavera e volta scoprire le penne di Montopoli e dintorni, anche le meno conosciute. «Non ci aspettavamo una risposta così grande – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini -. I contribuiti arrivati sono stati moltissimi, libri, racconti, poesie. Oltre 20 tra autori e autrici hanno partecipato, a dimostrazione di quanto sul nostro territorio ci fosse la necessità e l’urgenza di raccontare e raccontarsi. La nostra vuole essere un’occasione di promozione della lettura e della scrittura. Un modo per scoprire insospettabili autori anche tra i nostri vicini di casa e offrire loro, anche a chi ha presentato opere non pubblicate, un momento pubblico di presentazione».

“Montopoli si racconta: voci e parole di autori e autrici del territorio” è una manifestazione culturale dedicata alla promozione della scrittura in tutte le sue forme. L’obiettivo della rassegna è offrire uno spazio di visibilità e confronto. Padrino d’onore della prima edizione sarà il giornalista e scrittore Stefano Nazzi che con Montopoli in Val d’Arno vanta un legame particolare. «Siamo molto felici che Stefano Nazzi – continuano – abbia accettato il nostro invito. Le sue radici sono montopolesi e qui vive ancora gran parte della sua famiglia. Sarà un onore per noi ospitare la presentazione del suo ultimo libro».

Il festival prenderà il via venerdì 14 novembre alle ore 16 in sala consiliare con la presentazione del più giovane degli autori: Piero Panichi, 13 anni. Alle 21 il festival si sposta in sala Pio XII per la presentazione del libro “Predatori” (Mondadori) di Stefano Nazzi. L’autore, al termine della serata, riceverà il premio San Matteo d’Oro da parte dell’associazione culturale Arco di Castruccio. Sabato mattina il programma riprende nel giardino del museo civico (o in sala Rabai in caso di maltempo). Il finale della rassegna è affidato a Gabriele Cavallini giovane autore di “Cuoio” (Einaudi), l’appuntamento è in sala consiliare sabato 15 novembre ore 18, modera la sindaca Linda Vanni.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

Notizie correlate