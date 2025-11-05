Nuovo ciclo di letture e laboratori alla NessunDove

Libreria NessunDove inaugura un nuovo ciclo di letture animate e laboratori creativi "C'era una volta a NessunDove" rivolto a bambini/e dai 4 ai 10 anni.

Sabato 8 Novembre alle ore 10:30 in occasione di #ioleggoperché si terrà"Che cos'è un libro?" lettura e laboratorio a tema per bambini/e dai 4 ai 9 anni. Prenotazione obbligatoria. Evento gratuito.

"Un libro è soltanto un libro? Forse non ci hai mai pensato, ma un libro è anche una casa, un aeroplano, uno specchio... e molto altro ancora. Di sicuro un libro è una porta che si apre sul mondo: se vuoi esplorarlo, aspetta solo te."

Per info e iscrizioni:

351 773 8928

info@librerianessundove.it