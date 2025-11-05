Pisa festeggia i 106 anni della signora Erminia: gli auguri della città

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comune di Pisa ha fatto gli auguri per il suo 106° compleanno alla signora Erminia Digianantonio, nata il 1° novembre 1919. L’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno l’ha raggiunta presso la residenza per anziani dove la signora vive a Pisa. In questa speciale occasione, l’assessore le ha consegnato un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del sindaco Michele Conti.

Originaria di Trasaghis, un piccolo paese della Carnia in provincia di Udine, Erminia cresce in una famiglia di tradizione contadina. Nel 1944 sposa Nicolino Cucurachi, finanziere in servizio a Gemona del Friuli, e insieme si trasferiscono a Trieste, negli anni più difficili della guerra. Qui Erminia si trova a vivere da vicino le tensioni e i drammatici eventi che attraversano la città in quel periodo, mostrando grande forza d’animo e coraggio. In un momento di particolare pericolo, riesce persino a mettere in salvo il marito, dimostrando lucidità e sangue freddo in circostanze estreme. Dopo quegli anni, la vita di Erminia prosegue all’insegna della dedizione alla famiglia e della partecipazione attiva alla comunità. Oggi vive a Pisa, circondata dall’affetto dei figli Paolo e Rosanna, che insieme all’assessore Bonanno hanno celebrato con lei i suoi 106 anni.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Pisa
Attualità
5 Novembre 2025

Gioco del Ponte, presentate le nuove nomine. Bedini: "Passaggio nello spirito di massima collaborazione"

Si è tenuta questa mattina, nella Sala “Umberto Moschini” dedicata alla Mostra permanente delle Tradizioni della Storia e dell’Identità di Pisa, la conferenza stampa di presentazione delle nuove nomine del [...]

Pisa
Attualità
5 Novembre 2025

I Deep Purple arrivano in piazza dei Cavalieri a Pisa per i 'Summer Knights 2026'

I leggendari DEEP PURPLE annunciano oggi le date del loro prossimo tour estivo. Tra queste spiccano due concerti in Italia, Paese da sempre amato dalla rock band inglese: il gruppo [...]

Pisa
Cronaca
3 Novembre 2025

Volo Cagliari-Pisa con oltre 8 ore di ritardo, via alle richieste di rimborso

Disagi per i passeggeri Ryanair sulla rotta Cagliari-Pisa. Il volo FR6100, previsto in partenza domenica alle 16:30, è decollato solo alle 00:57 della notte tra il 2 e il 3 [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina