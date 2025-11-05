Polizia stradale in Toscana sotto organico, l'allarme di Silp Cgil

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio)

La Segreteria Provinciale SILP CGIL di Firenze annuncia una mobilitazione a sostegno della Polizia Stradale, prevista per domani giovedì 6 novembre.

L’iniziativa, che si svolgerà contestualmente in varie realtà italiane, nasce dalla crescente preoccupazione per le condizioni di lavoro degli agenti e per la sicurezza stradale nella nostra città e nelle aree extraurbane circostanti.

“È inaccettabile che gli operatori della Polizia Stradale siano sottoposti a carichi di lavoro insostenibili, con turni massacranti e risorse insufficienti per garantire un controllo efficace del territorio,” dichiara il Segretario Generale Regionale per la Toscana del SILP CGIL Antonio Marrocco. “Chiediamo un aumento delle pattuglie sulle autostrade e sulle strade extraurbane, un incremento del personale e una maggiore equità nel trattamento economico”. In Toscana si lamenta una carenza organica di oltre il 40% di quella prevista; ovviamente questo comporta che per garantire un minimo di sicurezza stradale si debba ricorrere all’utilizzo di personale in servizio in uffici di polizia stradale distanti anche 50 chilometri dal luogo di impiego, questo per sopperire all’ impossibilità da parte degli uffici normalmente competenti quali, ad esempio, la Sezione Polizia Stradale di Grosseto, Livorno o Arezzo di assicurare il servizio di Sicurezza Stradale per mancanza di personale impiegabile.

Tra le principali rivendicazioni del SILP CGIL di Firenze:

− Più pattuglie e più personale: urgente potenziamento degli organici per una maggiore presenza e controllo del territorio;
− Equità salariale: eliminazione delle disparità nel trattamento economico, in particolare per quanto riguarda l’indennità autostradale;
− Tutela della salute: salvaguardia del benessere psico-fisico degli agenti, contrastando lo stress lavoro-correlato.
Il SILP CGIL di Firenze chiede un intervento immediato da parte delle istituzioni per garantire condizioni di lavoro dignitose per gli agenti e una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

 

La Segreteria Provinciale SILP CGIL Firenze

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
5 Novembre 2025

Nuovo Piano Faunistico Venatorio, Tutela Fauna Toscana: "Favorisce la caccia, minaccia biodiversità"

Lo scorso 29 luglio, ormai alla fine della legislatura, il Consiglio Regionale ha adottato il nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, aperto adesso alle osservazioni entro il 7 novembre p.v. prima [...]

Pistoia
Politica e Opinioni
5 Novembre 2025

Tomasi lascia il ruolo di sindaco di Pistoia, sarà consigliere regionale

Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alle recenti Regionali e coordinatore di Fratelli d’Italia in Toscana, ha annunciato la decisione di proseguire la propria attività politica come consigliere regionale eletto e [...]

Empoli
Politica e Opinioni
4 Novembre 2025

Referendum Multiutility, i neoeletti di AVS in consiglio regionale: "SÌ convinto per l’acqua pubblica"

"Ogni occasione per difendere l’acqua pubblica deve essere promossa e sostenuta". Con queste parole i neoeletti consiglieri regionali di Alleanza Verdi e Sinistra, Lorenzo Falchi, Massimiliano Ghimenti e Diletta Fallani, [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina