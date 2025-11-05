Pontedera a Sinistra: "In Consiglio mozioni contro installazioni militari e di sostegno alla Palestina"

Prosegue la nostra azione in sede istituzionale con la presentazione di due mozioni al consiglio comunale del 6 novembre. La prima mozione è relativa alla contrarietà a nuove, inutili e dannose installazioni militari con particolare rifererimento alla ex tenuta Isabella non ritenendo sufficiente, se pur positiva l'azione di cambiamento della destinazione d'uso di questa parte del territorio comunale, nella seconda chiediamo all'amministrazione comunale e alle forze politiche di avviare azioni per sostenere la martoriata popolazione palestinese, mantenendo alta l'attenzione su tutti i territori, anche attraverso un percorso che possa realizzare un gemellaggio con un una città della Cisgiordania di cui poco si parla ma che subisce le stesse tragiche violazioni di altri territori.

Pontedera a Sinistra raccoglie e promuove le sollecitazioni provenienti da una larga parte della cittadinanza sensibile ai temi di uno sviluppo sostenibile e di salvaguardia del territorio e dei movimenti che sviluppano propositi di pace, avversità alla corsa al riarmo, sostegno e cooperazione con il popolo palestinese. Portiamo in consiglio comunale queste mozioni ritenendo essenziale che il dibattito pubblico indichi anche a livello locale, con chiarezza e senza tentennamenti in che modo chi siede sui banchi del consiglio comunale e alle forze politiche come intendano declinare questi temi.

Fonte: Pontedera a Sinistra

