Protesta dei genitori a Firenze: classe 'in sciopero' per scolaro aggressivo

Cronaca Firenze
Sciopero 'singolare' questa mattina in una scuola elementare fiorentina, dove tutti gli alunni di una classe sono rimasti a casa per protesta. I genitori contestano la dirigente scolastica, accusata di non aver risposto a una situazione di disagio segnalata da settimane.

Secondo quanto riferito dalle rappresentanti di classe, dall’inizio dell’anno un nuovo alunno avrebbe manifestato comportamenti aggressivi verso compagni e insegnanti, con episodi di calci, sputi, lanci di oggetti e spintoni. Una condizione che, spiegano le famiglie, renderebbe difficoltoso lo svolgimento delle lezioni e avrebbe provocato ritardi nel programma didattico.

I genitori hanno chiesto alla presidenza l’assegnazione di un supporto aggiuntivo in classe per gestire la situazione, ma la dirigente avrebbe risposto di non poter intervenire per mancanza di fondi. “Stamattina nessuno si è presentato – racconta una madre – Speriamo che l’Ufficio scolastico sblocchi le risorse per garantire un supporto e la sicurezza in classe. In assenza di risposte, andremo avanti; stiamo consultando un avvocato”.

La protesta punta ora a ottenere un intervento rapido da parte delle autorità scolastiche competenti.

