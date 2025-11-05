La Zona del Cuoio piange 'Goghe': è scomparso Roberto Masini

Lo chiamavano 'Goghe', era diventato il suo soprannome ed era anche un marchio di fabbrica, di affidabilità. Si chiamava Roberto Masini, era uno dei pilastri del mondo della conceria. La Zona del Cuoio oggi lo piange, perché Masini è scomparso a quasi ottantun anni.

Masini era stato fondatore negli anni Settanta de Il Gabbiano, una conceria tra le più note di Santa Croce sull'Arno. Viveva a San Donato, nel comune di San Miniato, ed era rimasto vedovo da pochi anni. Adesso sui social c'è chi lo ricorda come un grande professionista dello sviluppo conciario e una di quelle persone capaci di rendere il settore un'eccellenza.

Lascia i figli, i nipoti e una comunità che lo ricorda affranta. I funerali saranno alle 15 di oggi, mercoledì 5 novembre, alla chiesa di San Donato.