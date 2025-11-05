Strada diventa a senso unico, negozio di Santa Croce non ci sta: "Disagio per corrieri e clienti"

"Il nuovo senso unico per noi rappresenta un grosso disagio". A parlare è la titolare di 'Centroufficio', negozio di cancelleria, articoli e mobili da ufficio su via Salvador Allende a Santa Croce sull'Arno, strada su cui è previsto un cambio di viabilità: da domani, infatti, saranno disposte le ultime modifiche alla segnalazione e alle strisce, con l'istituzione di un senso unico e la creazioni di alcuni parcheggi che restringeranno la carreggiata.

"Domani (giovedì 6 novembre) dovrebbero fare le nuove strisce, ci sono già i cartelli, e poi partirà il transito a senso unico", spiega la titolare. Dal negozio, lì all'angolo dell'incrocio dal 2009, il cambiamento non è accolto positivamente: secondo quanto spiegato i mezzi provenienti da via di Pelle, che è a senso unico in direzione del centro e del ponte, non potranno più svoltare a destra su via Allende ma dovranno girare nella strada successiva, in via XXV Aprile, girare poi subito a destra in via Ho Chi Min e svoltare ancora, sempre a destra, in via Allende. Un percorso che, secondo la negoziante, porterà a minori clienti, "che non staranno a fare il giro per prendere magari qualche piccolo articolo", e creerà un problema ai dipendenti e soprattutto allo scarico delle merci.

"Noi chiedevamo se era possibile far partire il senso unico almeno a metà di via Salvador Allende, fino al piccolo parcheggio che c'è sulla sinistra così da consentire di fare manovra lì dentro. Ci sono camion che vengono a scaricare tutti i giorni. Come faremo ora? Alcuni camionisti dovranno fare il giro, non potendo fermarsi lungo via di pelle che è molto trafficata e senza spazio disponibile per la sosta; magari ci chiederanno di andare a prendere la merce più lontano, mentre i camion più grandi non riusciranno a passare dopo che la carreggiata sarà ristretta dia parcheggi anche facendo il giro"

Secondo quanto riferito la segnalazione, prima di essere inoltrata a gonews.it, è stata fatta anche al Comune: "Abbiamo parlato con il sindaco, con il comandante della polizia municipale che ha riferito che non poteva fare nulla, l'ordinanza era già partita. Non sono mai venuti a interrogare qualcuno di noi se ci potevano essere disagi, hanno deciso tutto da sé, senza nemmeno stare lì a vedere il traffico che c'è".

Infine l'appello: "Chiediamo scusa per il disagio a clienti e ai corrieri che vengono a scaricare, sperando che l'amministrazione comunale possa cambiare idea".

