Tanning Orienteering, torna nelle scuole l'orientamento verso la filiera della pelle

Al via la nuova edizione del progetto di orientamento scolastico Tanning Orienteering, promosso da UNIC-Concerie Italiane col supporto di Assoconciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola finalizzato a promuovere attività di orientamento scolastico e sensibilizzazione sulle opportunità professionali nell’industria conciaria. Tanning Orienteering si rivolge a dirigenti scolastici, docenti e studenti delle classi terze di diverse scuole del distretto conciario toscano che vengono coinvolti in un percorso pratico di orientamento. In questo percorso si inseriscono sia incontri con tecnici e professionisti della filiera pelle che sessioni di lavoro negli Istituti tecnici del territorio, quali l’Istituto Cattaneo di San Miniato e il Checchi di Fucecchio. In questi Istituti scolastici gli studenti svolgeranno attività di formazione all’interno dei rispettivi laboratori, a contatto con docenti, tecnici e studenti delle due scuole che stanno svolgengo percorsi formativi legati al conciario, al calzaturiero e alla moda.

Alla presentazione di Tanning Orienteering, ieri presso l’Assoconciatori, sono intervenuti diversi ospiti, in rappresentanza delle associazioni conciarie, della scuola e delle istituzioni. Tra i presenti, il vicepreside dell’Istituto Cattaneo di San Miniato Roberto Finocchi e il vicepreside dell’Istituto Checchi di Fucecchio Francesco Donato che si sono confrontati con docenti e dirigenti delle scuole medie del territorio presenti, tra cui la preside dell’Istituto Carducci di Santa Maria a Monte Claudia Cotrozzi, la dirigente scolastica della scuola Petrarca di Fucecchio Angela Surace, la vicepreside della scuola Da Vinci di Castelfranco di Sotto Cristina Picchi, la vicepreside dell’Istituto Buonarroti di Ponte a Egola Sonia Giannattasio. Con loro numerosi docenti delle scuole coinvolte, oltre a rappresentanti delle amministrazioni comunali del territorio, come il sindaco di Santa Croce sull’Arno Roberto Giannoni, il sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande e l’assessore alla scuola di Castelfranco di Sotto Nicola Sgueo. Nel percorso di Tanning Orienteering, come spiegato dai rappresentanti delle associazioni conciarie, rientrano anche iniziative per agevolare il dialogo tra scuola e mondo del lavoro, come la partecipazione ad eventi per l’orientamento al lavoro e il confronto con diversi livelli delle istituzioni preposte alla formazione. Attraverso il coinvolgimento diffuso di diversi attori della scuola, Tanning Orienteering mira a rendere più informati e consapevoli proprio gli studenti che nel corso di questo anno scolastico sceglieranno l’indirizzo di studio per il primo anno delle scuole superiori.

Nelle prossime settimane prenderà il via una delle fasi più importanti di Tanning Orienteering. Gli alunni delle scuole medie coinvolte si confronteranno con gli studenti del Cattaneo e del Checchi che frequentano corsi legati alla filiera pelle, e potranno seguire alcune delle loro attività di studio più pratiche proprio nei laboratori delle due scuole.

Fonte: UNIC-Concerie Italiane

