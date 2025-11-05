Tomasi lascia il ruolo di sindaco di Pistoia, sarà consigliere regionale

Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alle recenti Regionali e coordinatore di Fratelli d’Italia in Toscana, ha annunciato la decisione di proseguire la propria attività politica come consigliere regionale eletto e portavoce dell’opposizione. Di conseguenza, Tomasi lascia il ruolo di sindaco di Pistoia.

A guidare il Comune fino alle elezioni amministrative della primavera 2026 sarà la vicesindaca Anna Maria Celesti, che assumerà l’incarico di reggente. L’annuncio è stato dato dallo stesso Tomasi durante una conferenza stampa a Pistoia.