Una targa per ricordare Maria Fortunata Gambardella al San Giuseppe di Empoli

Una targa per ricordare la collega infermiera prematuramente scomparsa l’estate scorsa, è stata affissa nel reparto di degenza al terzo piano di Chirurgia A1 dell’ospedale San Giuseppe dove lavorava Maria Fortunata Gambardella, per tutti Fortuna. Il momento di commemorazione è stato organizzato nei giorni scorsi alla presenza di alcuni colleghi e del cappellano dell’ospedale San Giuseppe, Padre Elia, che ha benedetto l’affissione della targa in ricordo di Fortuna. Al momento hanno voluto partecipare anche alcuni familiari dell’infermiera, arrivati da fuori regione, insieme a una rappresentanza delle Direzioni sanitaria di presidio e infermieristica e della Struttura di chirurgia.

Grande l’emozione dei colleghi e delle colleghe che con Maria Fortunata Gambardella hanno condiviso 25 anni di lavoro insieme e a cui è toccato di lanciare l’allarme la mattina in cui l’infermiera non si è presentata in turno. Per lei il congedo dall’ospedale sarebbe arrivato a gennaio del 2026 con il pensionamento.

“Era un’infermiera appassionata e una bellissima persona – hanno dichiarato le colleghe e i colleghi dell’infermiera – Per noi era un punto di riferimento e questi ambienti e le loro persone sono stati per lei come una seconda casa e una seconda famiglia”.

Fonte: Ausl Toscana Centro