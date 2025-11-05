Vinci finisce su La7 nel programma di Aldo Cazzullo

Vinci e il suo borgo sono stati protagonisti di “Una giornata particolare”, il programma televisivo andato in onda su La7 nella puntata dello scorso mercoledì 29 ottobre 2025.

Il Capoluogo è apparso sugli schermi nazionali all’interno della puntata dedicata Leonardo, e nello specifico durante la parte biografica che del Genio spiegava le origini: sono state quindi inquadrate la casa natale di Leonardo ad Anchiano e alcune vie del nostro borgo, dove l’inviato Raffaele Di Placido ha raccontato quello che sappiamo dell’infanzia di Leonardo, della madre Caterina e del padre, ser Piero.

Nella puntata di mercoledì 29 ottobre, Aldo Cazzullo, giornalista e curatore del programma, ha raccontato la vita del Genio vinciano, attraverso la narrazione della sua figura e partendo dagli ultimi giorni della vita di Leonardo, ad Amboise, in Francia, per poi ripercorrere le sue opere, in ogni campo, “da Vinci alla Firenze rinascimentale, passando per il Museo degli Uffizi e Palazzo Vecchio, teatro della storica rivalità con Michelangelo”.

“Vedere Vinci su La7, nel programma del grande giornalista Aldo Cazzullo è motivo di grande soddisfazione – afferma Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

La bellezza del nostro territorio compare nelle riprese del drone che fa da sottofondo alla narrazione sulle origini del Genio. Una grande opportunità che si affianca alla promozione delle nostre offerte culturali e turistiche, che stiamo portando avanti nell'anno leonardiano dedicato al volo”.

“Una giornata particolare” è un programma di Aldo Cazzullo che va in onda su La7 ogni mercoledì.

Per rivedere la puntata integrale basta cliccare sul link https://www.la7.it/una-giornata-particolare/rivedila7/una-giornata-particolare-leonardo-il-genio-30-10-2025-618123 (la parte su Vinci comincia a circa 11 minuti dall’inizio della puntata); al link https://www.la7.it/una-giornata-particolare/video/le-origini-misteriose-di-leonardo-da-vinci-figlio-di-un-amore-proibito-29-10-2025-618054 la parte che parla delle origini di Leonardo, con le riprese ad Anchiano.

Fra i crediti e i ringraziamenti, alla fine della puntata, oltre al sindaco di Vinci, è comparso il nome di Roberta Barsanti, direttrice del Museo e della Biblioteca Leonardiana, e del Comune di Vinci, tutti intervenuti a supporto della redazione de La7 e della troupe televisiva per la realizzazione della puntata.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa