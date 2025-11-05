Il vino dell'Empolese in mostra al Cenacolo degli Agostiniani

Domenica 9 novembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, la suggestiva cornice del Cenacolo degli Agostiniani di Empoli ospiterà la seconda edizione di “Bianco, Santo e Novello”, l’appuntamento organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Empoli con il patrocinio del Comune di Empoli e della Fisar – Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti l’occasione di degustare i migliori vini bianchi, il vinsanto e il vino novello prodotti nel territorio dell’Empolese Valdelsa, in un pomeriggio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze locali. Ogni visitatore potrà portare con sé, come ricordo dell’evento, il calice da degustazione con il suo contenitore personalizzato.

«Siamo al secondo anno – spiega la presidente della Pro Loco Empoli, Rossana Ragionieri – e ci auguriamo di ripetere il successo dello scorso anno. Offriamo a tutti un’occasione per gustare e conoscere i vini del nostro territorio, dai bianchi freschi ai novelli frizzanti, ma anche un momento di riflessione e approfondimento grazie alla presenza dei sommelier della Fisar, disponibili a fornire spiegazioni e consigli».

“Bianco, Santo e Novello” si conferma così un appuntamento di cultura e convivialità, volto a promuovere le tradizioni e i prodotti di qualità dell’Empolese Valdelsa in uno degli spazi più affascinanti della città.

Fonte: Associazione Pro Empoli

