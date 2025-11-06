Udienza fissata dopo 3 anni dal fatto, ma il Giudice di Pace è chiuso: la segnalazione da San Miniato

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Sorpresa per alcuni cittadini che, nonostante la convocazione, hanno trovato l'Ufficio chiuso. È in corso la selezione dei dipendenti necessari per garantire il servizio, ma non sarebbero terminati i corsi formativi

L'udienza era stata stata fissata, a circa 3 anni dall'incidente, lo scorso 4 novembre, ma l'ufficio del Giudice di Pace era chiuso. La segnalazione arriva da San Miniato dove, come è noto, l'ufficio locale ha chiuso per mancanza di personale.

"Si tratta di un tamponamento avvenuto tra più auto accaduto circa 3 anni fa, per cui già si è impegnato dei soldi per carrozziere e quant'altro - spiega il lettore che segnala la vicenda - ma che oltre ai lunghi tempi della giustizia deve fare i conti anche con i ritardi dell'udienza. Nessuno ci ha contattato per dire che l'Ufficio era chiuso, oltre a me erano presenti alcuni degli altri soggetti coinvolti"

Il caso del Giudice di Pace era esploso lo scorso giugno, quando il Ministero, attraverso una nota a firma della presidente e coordinatrice degli Uffici del Giudice di Pace Beatrice Dani, aveva comunicato la chiusura dell'Ufficio per mancanza di personale. Dopo diverse polemiche tra Comune, Ministero e forze politiche, si era arrivati all'affidamento dei servizi di supporto amministrativo alla sede del Giudice di pace di San Miniato ad una cooperativa, indicando la data di apertura a settembre.

Da quanto appreso da gonews.it, però, bisognerà attendere ancora qualche settimana: sarebbero già stati selezionati i dipendenti per garantire l'apertura e i servizi dell'Ufficio, ma attualmente non sono stati conclusi i corsi di formazione necessari per la presa dell'incarico.

 

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
5 Novembre 2025

Tanning Orienteering, torna nelle scuole l'orientamento verso la filiera della pelle

Al via la nuova edizione del progetto di orientamento scolastico Tanning Orienteering, promosso da UNIC-Concerie Italiane col supporto di Assoconciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola finalizzato a promuovere [...]

San Miniato
Attualità
4 Novembre 2025

'Prevenzione in Circolo', la camminata posturale tra Stibbio e San Romano per promuovere la prevenzione e sostenere la lotta ai tumori al seno

Sabato 8 novembre i Comuni di Montopoli in Val d'Arno e San Miniato insieme alle associazioni Astro e Non più Sola organizzano una mattinata dedicata al benessere. Un evento che [...]

San Miniato
Attualità
3 Novembre 2025

San Miniato Basso isolata dalla Mostra del Tartufo: "Rivedere le fermate del bus navetta per la Mostra Tartufo, commercianti penalizzati"

Anche quest’anno, in occasione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato, è stata confermata la partenza della navetta da un’unica fermata a San Miniato Basso, modalità che aveva [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina